Ferien- und Freizeitangebote im Überblick

Der Fahrtenkatalog 2020 erscheint wieder und enthält Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche im In- und Ausland.

Seit mehr als 40 Jahren können sich Kinder, Jugendliche und Eltern im jährlich erscheinenden Fahrtenkatalog über die vielen Ferienangebote von Verbänden/Vereinen im Landkreis Bad Kissingen informieren. Darüber hinaus enthält er die Angebote der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen sowie weiterer anerkannter Träger der Jugendarbeit und Einrichtungen. Alle Angebote im Fahrtenkatalog können unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Verein/Verband oder ähnlichem genutzt werden.

"Der Fahrtenkatalog ist ein tolles Angebot für Kinder und Jugendliche. Ich freue mich, dass es der Jugendarbeit auch diesmal gelungen ist, Ferienfreizeiten und Veranstaltungen für die verschiedensten Interessen anbieten zu können, sodass für jedes Alter und jedes Budget etwas dabei ist", so Landrat Thomas Bold. Um allen Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit jährlich aktuell die für sie wichtigen Informationen (Zuschüsse, Materialverleih uvm.) zur Verfügung stellen zu können, enthält der Fahrtenkatalog einen eigenen großen Infoteil "J.-Info - Wissenswertes rund um die Jugendarbeit im Landkreis Bad Kissingen". Der Fahrtenkatalog muss jedes Jahr neu angefordert werden, telefonisch unter 0971/801 70 15 oder per E-Mail (kommunale.jugendarbeit@kg.de). Der Fahrtenkatalog ist ab sofort online unter: www.fahrtenkatalog.de .