FC muss weiter investieren

Ein wahrer Ehrungsmarathon, erfolgreiche Neuwahlen und große Pläne für die Zukunft - das war die Jahreshauptversammlung des FC Sandberg. Der Verein hat aktuell 322 Mitglieder und ist damit seit 2010 nahezu unverändert stabil.

Im Rückblick erinnerte Vorsitzender Christian Gleißner an viele spannende Spiele der ersten Mannschaft, die meist erst in den letzten Minuten für Sandberg entschieden worden sind. "Der Gipfel war dann das Endspiel um die Meisterschaft. Ich muss sagen, so was erlebt man im Leben eigentlich nur einmal, aber 1993 gelang dem FC Sandberg schon mal eine Meisterschaft im letzten Spiel." Keine Veränderung werde es derzeit an der Struktur des Fußballs in den Walddörfern geben. Zwar halten die Partner Sandberg und Waldberg an dem Gedanken der Spielgemeinschaft fest, doch Ziel sei es weiterhin zwei Mannschaften im Spielbetrieb zu haben. Langenleiten habe seine Spielgemeinschaft mit Premich ohnehin vor kurzem erst verlängert.

Im Jugendbereich gebe es mit allen Walddörfern eine sehr gute Zusammenarbeit. Der FC stelle in der Spielgemeinschaft mit Bischofsheim derzeit die meisten Betreuer. Ein schöner Erfolg war der Jugendpokal. Hier werde allen Jugendspielern die Möglichkeit gegeben vor heimischem Publikum zu spielen. Zudem sei es eine wirtschaftlich wie gesellschaftlich sehr gute Veranstaltung.

Gleißner dankte seinem Stellvertreter Bernd Gebauer, der für die baulichen Aktivitäten zuständig ist, dazu zählten im vergangenen Jahr die Pflasterabeiten für den Kabineneingang. In die Außenanlage wurden 8000 Euro investiert, in eine neue Stereoanlage 3000 Euro und der neue Geschirrspüler kostete 4000 Euro. Von der Gemeinde wurden die Investitionen mit zehn Prozent bezuschusst.

In Zukunft stehen weiter Neuanschaffungen beziehungsweise Erneuerungen an. Die Eingangstüren sind in die Jahre gekommen, ebenso wie die Bestuhlung. Der Vorstand überlegt einen Mähroboter anzuschaffen, was seine Investition von bis zu 15 000 Euro ausmachen würde. Das Dach der Unterstellhalle für den Rasenmäher ist nicht mehr dicht und gehöre erneuert und auch die Toilettenanlagen gelte es zu modernisieren. Das größte Thema sei allerdings die Zukunft des Hartplatzes. Die Oberfläche sei kaputt, das Wasser könne nicht mehr richtig ablaufen. Eine Sanierung würde nach einer ersten Kostenschätzung rund 20 000 Euro kosten. Alternativ sei zu überlegen, ob der Hartplatz in einen Rasenplatz umgewandelt werden könne, was gut 100 000 Euro kosten werde. Noch seien keine Detailplanungen erstellt oder gar Entscheidungen getroffen worden, betonte Gleißner. Um die endgültige Entscheidung zu treffen, brauche es noch weiterer Informationen und es werde dann eine eigene Mitgliederversammlung einberufen.

Zahlreiche Mitglieder konnten für ihre langjährige Treue zwischen 25 und 70 Jahren Vereinszugehörigkeit geehrt werden.Franz Söder wurde für sein Engagement - sechs Jahre Schriftführer, zwei Jahre Beisitzer und seit zwölf Jahren Kassier - zum Ehrenmitglied ernannt. Denn 20 Jahre Vorstandstätigkeit beim FC Sandberg habe bisher noch kaum jemand vorweisen können. Vom 20. bis 24. Mai heißt es in Sandberg wieder: Der Berg ruft. Der FC Sandberg, die Sandberger Musikanten und die Feuerwehr werden das fünftägige Fest auf die Beine stellen.

Ehrungen beim FC Sandberg: Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Michael Wetteskind und Patricia Schreppler die silberne Vereinsnadel und eine Ehrenurkunde

Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurden mit der goldenen Vereinsnadel und einer Ehrenurkunde ausgezeichnet: Karin Söder, Christa Schindelmann, Erika Wörner, Gisela Geis, Edith Bühner, Lydia Gleißner, Inge Bühner , Christa Rottenberger, Barbara Söder, Margarete Friedel, Margit Köth, Gabriele Kirchner, Anita Köth, Gerlinde Schwab, Jutta Köth, Ursula Holzheimer, Nicole Mogus, Barbara Kirchner, Sandra Walter, Cornelia Pfeuffer, Mario Schwab, Stefan Gottwald, Nico Klamann, Michael Söder, Dieter Spiegl, Corinna Zirkelbach, Susanne Breitenfeld, Anita Breitenfeld und Theresia Stindl

Für 50 Jahre Mitgliedschaft waren zu ehren Gustav Söder, Reinhold Schwab, Reinhold Friedel, Wolfgang Tandler, Bruno Kirchner, Klaus Holzheimer und Ludwig Link. Sie erhielten die Vereinsnadel in Gold-Grün und eine Ehrenurkunde.

Seit 70 Jahren ist Reinhold Köth Mitglied beim FC Sandberg und wird Ehrenmitglied

Seit zehn Jahren ist Olaf Geis Mitglied der Vorstandschaft. Er war vier Jahre stellvertretender Vorsitzender, aktuell ist er Beisitzer. Franz Söder ist seit 20 Jahren im Vorstand vertreten. Für sein Engagement wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Neuwahlen beim FC Sandberg: Christian Gleißner bleibt Vorsitzender, Bernd Gebauer sein Stellvertreter. Hauptkassier bleibt Franz Söder. Zum neuen Schriftführer wurde Florian Schmidt gewählt. Die Abteilung Fußball führt Jannik Holzheimer, die Jugend Peter Hourle und die Schüler Frank Söder. Beisitzer sind Michael Schwab, Olaf Geis und Peter Straub. Als Platzkassiere fungieren Mario Katzenberger und Daniel Metz. Die Kasse prüfen Joachim Bühner und Antia Breitenfeld.