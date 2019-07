Fast wie Weihnachten: 1750 Euro für Spendenaktion der Saale-Zeitung!

Als am 1. April 2019 die Schüler der Fachschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe an der Staatlichen Berufsschule zu einer Charity-Veranstaltung einluden, war schnell die große, weiß-rot dekorierte Halle proppenvoll. Denn an diesem Abend unter dem Motto "MainFranken - ein Tribut an die schönste Region der Welt" stand der Genuss im Mittelpunkt. Und natürlich der gute Zweck. Der war heuer für die Saale-Zeitung besonders gut: Die Einnahmen kamen der "Weihnachtshilfe" der Saale-Zeitung zugute. Die Redaktion sagt ein ganz herzliches Dankeschön, denn: Es kamen sagenhafte 1750 Euro zusammen!

Die Weihnachtshilfe der Saale-Zeitung hat in den vergangenen Jahrzehnten zig Tausende Euro gesammelt, mit denen armen Menschen im Landkreis Bad Kissingen geholfen werden kann. Die Spender bekämpfen damit nicht die Not am anderen Ende der Welt, sondern sie helfen Menschen in der direkten Nachbarschaft, die unverschuldet in Not geraten sind. Verteilt werden die Gelder durch die Caritas Bad Kissingen.

Das Konzept gefiel den fünf Schülerinnen und Schülern Larissa Bauer, Ina Benkert, Lisa Jonas, Tobias Pekarek und Svenja Schmitt, die den Event-Abend im April ausrichteten, so gut, dass sie beschlossen, den Erlös an die Weihnachtshilfe zu geben. So blieb vom Verkauf der Tickets für einen Abend voller Genuss mit Frankenwein und fränkischen Spezialitäten die Summe von 1750 Euro übrig - eine Summe, mit der wieder geholfen werden kann, den Landkreis Bad Kissingen etwas wärmer zu machen.