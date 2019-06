Fairtrade-Aktionsstand an Bad Kissingens Zelttheaterwoche

Große und kleine Schnuppernasen hatten am Fairtrade-Aktionsstand auf der Zeltttheaterwoche ihren großen Tag. Das Quiz, ein Sinnesparcours rund um den fairen Handel, war ein Gemeinschaftsprojekt des Eine-Welt-Vereins und der Steuerunggruppe Fairtrade Town Bad Kissingen. Es galt, die Anzahl der Kaffeebohnen in einer Flasche zu schätzen, Teepflanzen und Kräuter am Geruch zu erkennen, Nüsse richtig zuzuordnen und Fairtrade-Siegel zu dokumentieren. Wo es für die Kleinen ein wenig zu kompliziert war, halfen die Eltern mit. Der Testfreude nahm auch der einsetzende Regen nichts. Und wer bis zur Gewinnerziehung nach vier Stunden wieder an den Stand kam, wurde belohnt - mit Naschereien und kleinen Dekowaren aus dem Weltladen.

Der Eine-Welt-Verein und die Steuerungsgruppe waren erstmals auf der Zelttheaterwoche vertreten. Angefragt hatten die Organisatoren des Ferienevents. "Gerade Kinder haben ganz viel Augenmerk und Interesse für Produkte aus und Lebensbedingungen in anderen Ländern", so die Fairtrade-Initiative . "Wir erklären ihnen, dass andernorts Kinder schwer arbeiten müssen und oft ausgebeutet werden, damit wir beispielsweise Schokolade im Supermarktregal haben. Kinder haben ein starkes Empfinden für Gerechtigkeit. Deshalb sind uns solche Aktionen wie auf der Zelttheaterwoche ein großes Anliegen", so Bianca Key, Vorsitzende des Eine-Welt-Vereins und Susanne Wahler-Göbel, Leiterin der Steuerungsgruppe, in einem gemeinsamen Schreiben.

Bad Kissingen ist seit September 2017 ausgezeichnete Fairhandelsstadt. Derzeit prüft die Dachorganisation Fairtrade Town Deutschland, ob die Kurstadt die geforderten Kriterien weiterhin erfüllt und den Titel weitere zwei Jahre tragen darf.