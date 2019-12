Fair schenken zu Weihnachten

Noch bis Weihnachten läuft in allen unterfränkischen Fairtrade Towns die Aktion "Unterfranken schenkt fair". Die Initiative des Eine-Welt-Netzwerkes Bayern möchte in der Geschenke-Hoch-Zeit des Jahres auf die große Palette an Möglichkeiten aufmerksam machen, Produkte aus fairem Handel zu verschenken. Auch Bad Kissingen beteiligt sich.

Geschäfte mit Fairtrade-Sortiment weisen mit einem eigens für die Aktion kreierten Plakat auf ihr Angebote hin. Das Drucken der Plakate hat die Stadt übernommen.

Zutaten aus fairem Handel

Zur Eröffnung des Bad Kissinger Lichterglanzes waren auch die Kampagne-Steuerungsgruppe und das Team des Weltladens mit einem Stand dabei. Ausgeschenkt wurde alkoholfreier Früchtepunsch mit Zutaten aus fairem Handel sowie weihnachtliche Naschereien und Deko. Die Werbegemeinschaft Pro Bad Kissingen hatte den Akteuren einen kostenlosen Stand zur Verfügung gestellt. red