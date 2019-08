Fahrräder haben Vorfahrt

Einige Stationen südlich von Bad Soden-Salmünster: Die Feuerwehr Wächtersbach bietet am Sicherheitszentrum Essen und Getränke an. Sie ist eine von vielen Verpflegungsstationen, wenn am Sonntag, 8. September wieder tausende Radfahrer unterwegs sind. Kinzigtal total steht wieder an. Und entlang der rund 80 Kilometer langen Strecke gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Einkehr oder für einen schnellen Imbiss.

Zudem gibt es an den "Checkpoints" der Rad-Rallye etwas zu gewinnen. Immer wieder bieten sich auch Zwischenstopps bei interessanten Punkten der Regionalgeschichte: Viele Sehenswürdigkeiten haben am gleichzeitig stattfindenden "Tag des offenen Denkmals" ebenfalls geöffnet. "Freie Fahrt für alle, die gerne Fahrrad fahren oder skaten, und zwar nicht nur auf Nebenstraßen, sondern auf den Hauptverkehrsstraßen und direkten Verbindungswegen. Eine schönere und bessere Gelegenheit, den Main-Kinzig-Kreis zu durchqueren und zu erkunden, bietet sich im ganzen Jahr nicht", wirbt Landrat Thorsten Stolz (SPD) für den anstehenden Radlersonntag.

Rahmenprogramm

In Sinntal geht es vom "Matratzenlager" um 8 Uhr zum Frühstück in das Feuerwehrhaus Sterbfritz. Um 8.30 Uhr folgt ein ökumenischer Gottesdienst in der Mehrzweckhalle. Nach dem Eintreffen des ersten Sonderzuges wird Landrat Stolz um 9 Uhr den Radlersonntag offiziell eröffnen.

Bis zum späten Nachmittag wird hier ein Rahmenprogramm geboten mit den Belcandos ab 12 Uhr, einer Hüpfburg ab 13 Uhr, Speisen und Getränken sowie T-Shirt-Verkauf, Fahrrad-Service-Station und Erste-Hilfe. Zudem wirbt der Kreis für die Kampagne "Fair-Trade-Landkreis". Am Untertor in Schlüchtern sorgt die Stadtkapelle für die Bewirtung und Musik.

In Steinau "Am Kumpen" kümmert sich der Karnevalverein Hanneklasia um das leibliche Wohl der Radler. Der Checkpoint für das Umwelt-Quiz von Lotto Hessen ist im Amtshof vor dem Museum zu finden - darüber hinaus an einigen weiteren Zwischenstationen. Am Backhaus im Viehhof bietet außerdem der Altstadtverein Steinau von 12 bis 18 Uhr Flammkuchen sowie Kuchen aus dem Backhaus an. An der Spessart-Therme in Bad Soden werden Kaffee, Kuchen und Snacks von 12 bis 17 Uhr angeboten und im Stadtteil Salmünster lockt die Kirmes ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein. In Ahl ("Zum Holzwurm") heißt es "Erbsesupp' meets Live-Musik" mit "The Vagrants" und "Leschek Karwoth".