Experte widerlegt Diät-Mythos: Deswegen nehmen dünne Menschen einfach nicht zu

Abnehm-Studien kommen zu einem überraschenden Ergebnis: Die meisten Dicken essen im Durchschnitt weniger als dünne Zeitgenossen. Aber weshalb sind Dicke dann dick, wenn sie weniger essen und warum nehmen sie nicht ab?

Mit dieser Frage beschäftigen sich auch regelmäßig die Teilnehmer in meinem Abnehm- und Umformungskurs "Moves", sagt der fränkische Experte Holger Klemm (Chef-Trainer im Fitness-Club der Kisssalis Therme).

Erfolgreich abnehmen: Energieverwertung ist entscheidend

Ich erkläre das Geheimnis dieser "Turboverbrenner" so: Die Antwort auf das Rätsel liegt in der sogenannten Thermogenese - auch Energieverwertung genannt. Vergleichen wir zwei Menschen, der eine schlank, der andere übergewichtig.