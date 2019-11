Eva-Maria Klöhr tritt in Bad Bocklet auf

Die Liedermacherin und Sängerin Eva-Maria Klöhr gibt am Samstag, 7. Dezember wieder ein Konzert im Kursaal in Bad Bocklet. Viele Menschen in der Rhön haben die Künstlerin aus dem Landkreis Kitzingen bereits bei Konzerten in den vergangenen Jahren kennengelernt . Dieses Mal trägt ihr Programm den Titel: "An deiner Seite". Beginn des Abends mit neuen Liedern ist um 19.30 Uhr.

Eva-Maria Klöhrs Lieder mit Mut machenden Texten handeln von Gott und der Welt, vom Glauben an den Sinn des Lebens, von Liebe, Zuversicht und Frieden. Dazwischen erzählt die Künstlerin freimütig aus ihrem Leben. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet und an der Abendkasse.