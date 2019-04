Europa Union Bad Kissingen: Dr. Andreas Rug übernimmt Amt von Dr. Michael Peter

Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder war eine der letzten Amtshandlungen von Dr. Peter. Rosalinde Haider wurde für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eine Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Ulrich Feldmann, Sven Schäfer, Jan-Marc Voll und Ruth Cleinow, für 15 jährige Mitgliedschaft Brünhild Karl.

Für besondere Verdienste und Leistungen im Vorstand des Kreisverbandes wurden mit der silbernen Ehrennadel der Europa-Union Bayern Hannelore Bauer, Sybille Balonier-Werner und Edith Schorn ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Bronze erhielten Angela Fröhler-Zink und Günther Wolf.

In seinem Tätigkeitsbericht gab Dr. Peter zunächst einen Rückblick auf seine jahrzehntelange Arbeit in der Europaunion von 1963 bis heute. Seit Anfang der 80er Jahre schon engagiert sich Michael Peter als stellvertretender Vorsitzender und ab 1999 trat er die Nachfolge von Gernot Zecher als Vorsitzender des Kreisverbandes Bad Kissingen an. In diesen Jahren organisierte er nicht weniger als 250 Projekte, vor allem Jugend- und später auch Erwachsenen-Reisen.

Er war seit 1980 für die Jungen Europäer in Bad Kissingen tätig und führte sie mit zeitweise bis zu 600 Mitgliedern zum größten Jugendverband der Jungen Europäer in Deutschland. Weil er Lehrer am Gymnasium Bad Kissingen war, hielt er stets engen Kontakt zu den Schülern und erreichte mit ihnen, die er engagiert betreute, größte Erfolge beim jährlichen Europäischen Aufsatzwettbewerb. Unter seinem Vorsitz wurde außerdem vor zehn Jahren das Europa-Zentrum in Hausen gegründet und zu einem Zentrum der europäischen Idee ausgebaut.

Michael Peter informierte auch mit Hilfe seines umfangreichen Medienangebotes viele Besucher, Schulklassen, Gäste aus anderen Ländern Europas über europapolitische Themen jeder Art, aber auch über mögliche Reiseziele in Europa und der Welt. So ist das Europazentrum auch zu einer festen Größe in unseren Partnerstädten Massa und Vernon geworden. Auch die monatlichen Reisevorträge finden großen Anklang. Besonders wichtig waren ihm stets die Informationen für Kinder und Jugendliche, die in zahlreichen Veranstaltungen bei und mit Schulbesuchen an die europäische Idee herangeführt wurden.

Bein den anschließenden Wahlen unter der Leitung von Günter Bauer und Dieter Werner konnte per Akklamation abgestimmt werden. Andreas Rug , der lange Jahre im Vorstand der jungen Europäer mitarbeitete und bisheriger Schatzmeister des Kreisverbandes war, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurde Hannelore Bauer, neuer Schatzmeister Markus Eckert. Sybille Balonier-Werner löst Edith Schorn als Schriftführerin ab, die nicht mehr zur Wahl antrat. Als Beisitzer fungieren Erika Schafsteller, Angela Fröhler-Zink, Dr. Elisabeth Müller, Franziska Waltenberger und Oliver Kast. Kassenprüfer sind Günter Bauer und Dieter Werner.

Im Anschluss daran wurden die Delegierten für die Bezirks- und Landesversammlung gewählt.

Für Michael Peter soll es eine Abschiedsfeier geben, sagte Andreas Rug. Im Vorfeld der Europawahl plane der Kreisverband eine Informationskampagne.Andreas Rug warb für die geplante Bildungsreise nach Rhodos vom 24.bis 31.Oktober unter der Leitung von Hannelore Bauer, und für die Adventsfahrt in den Odenwald unter der Regie von Sybille Balonier-Werner.