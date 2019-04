Euerdorf: Neues Team, neuer Name

Was eingangs nach einer schweren Geburt aussah, ging dann recht schnell von statten. Nach dem Rücktritt der langjährigen Vorstands des Obst- und Gartenbauvereins und einem Jahr Vakanz gibt es nun eine Dreierspitze im Verein, der jetzt nach einer Satzungsänderung "Euerdorfer Gartenbauverein" heißt.

Mit den drei gleichberechtigten Vorsitzenden Silke Kaufmann, Eberhard Neubert und Daniela Schmitt ist auch der Generationswechsel geglückt und somit die Zukunft des 124 Mitglieder starken Vereins gesichert. Zuvor ließ Erich Schießer, der 21 Jahre lang Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins war, das vergangene Jahr in der sehr gut besuchten Generalversammlung Revue passieren. Ein Jahr übernahm er mit dem alten Vorstands-Team die kommissarische Leitung. So wurden unter seiner Regie und unter der Mithilfe vieler Mitglieder verschiedene Pflegearbeiten durchgeführt. Eine Ruhebank wurde am Hurlacher See aufgestellt und auch die Weihnachtskrippe mithilfe der Kindergarten-Eltern auf- und abgebaut. Kassiererin Silke Kaufmann gab einen Überblick über die aktuellen Finanzen, woraufhin Hiltrud Meierl einer "mustergültige Kassenführung" ihre Anerkennung ausdrückte. Auf ihren Antrag hin wurde das Vorstandsteam einstimmig entlastet.

In ihren Grußworten attestierte Bürgermeisterin Patricia Schießer dem Verein "eine tolle Arbeit über viele Jahre hinweg" und "eine tragende Rolle für die Kultur in unserem Ort. Deswegen ist es wichtig, dass der Verein auch weiterhin besteht." Die Jugend solle ebenfalls an den Verein herangeführt werden. Markus Stockmann, Vertreter des Kreisverbandes, dankte ebenfalls für das geleistete Engagement und wies auf zahlreiche Termine des Verbandes hin. Ihm oblag es auch, die Satzungsänderungen mit den Mitgliedern durchzugehen. Diese wurde dahingehend geändert, dass es ein gleichberechtigtes Vorstands-Team geben kann. Die Kinder- und Jugendarbeit wurde mitverankert und es gab geringfügige Anpassungen bezüglich der Einberufung und Durchführung der Mitgliederversammlung. Die Amtszeit der Vorstandsriege beträgt statt vier jetzt zwei Jahre. Außerdem wurden Formulierungen aufgrund von Vorschlägen des Registergerichts übernommen. Auch der Name ist neu: Euerdorfer Gartenbauverein.

Die Neuwahlen wurden schnell und unkompliziert durchgeführt. Dafür hatten die vier verbleibenden Mitglieder aus dem alten Vorstandsteam gesorgt: "Wir wollen, dass der Verein weiter existiert und haben intensiv nach weiteren Mitgliedern, die sich engagieren wollen, gesucht. Außerdem war eine Zielsetzung, dass sich das Team verjüngt", erklärte Silke Kaufmann. Für das Beisitzer-Team wurden ebenfalls schnell die Kandidaten gefunden. Erste Amtshandlung des neu gewählten Vorstandteams war die Ernennung des langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Erich Schießer zum Ehrenmitglied: "Ich bin total überrascht und danke Euch recht herzlich", freute sich Erich Schießer.

Neuwahlen:

Vorsitzende (gleichberechtigt): Silke Kaufmann, Eberhard Neubert, Daniela Schmitt

Schriftführerin: Nicole Lippert

Kassiererin: Silke Kaufmann

Beisitzer: Anja Ferdin, Annett Heinig, Sylvio Heinig, Florian Probeck, Christian Schmitt, Monika Stöhling

Kassenprüfer: Hiltrud Meierl, Harry Moritz