Nickersfelden vor 54 Minuten

Viel unterwegs

Es ist wieder Globetrotter-Zeit in Nickersfelden

Rudi Kleinhenz organisiert auch in diesem Jahr das legendäre Treffen in Nickersfelden. Dafür hat er zahlreiche Vorträge organisiert, die spannende Einblicke in den Reisealltag geben sollen.