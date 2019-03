Erstmals eine Foto-Ausstellung

In der "Galerie im Neubau" im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen startet am 4. April die zweite Kunstausstellung im Jahr 2019. Erstmals werden Fotografien anstatt Malereien präsentiert. René Greiner aus Bad Kissingen zeigt in 13 Werken seine Serien "Humility" und "Partnachklamm". René Greiner wurde 1983 in Südthüringen geboren, ist von Beruf Diplom-Psychologe und Mitglied der "Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst Bad Kissingen" (ART97688). Die Serien umfassen Aufnahmen, die 2018 während eines Besuchs auf der Zugspitze sowie in der namensgebenden Klamm entstanden sind. Die 13 Werke werden bis Ende Juni im Bereich der chirurgischen Aufnahme im Erdgeschoss der Klinik für alle Besucher und Interessierte frei zugänglich sein. Für 2019 ist bereits eine weitere Ausstellung geplant.