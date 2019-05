Erinnerung an Konfirmation

In Weißenbach feierten rund Frauen und Männer die Jubelkonfirmation. Der Festgottesdienst, der von Pfarrer Niels Hönerlage gestaltet wurde, fand in der Kirche in Weißenbach statt. Es waren Goldene, Diamantene, Eiserne und Steinerne Konfirmanden. Thematisch ging es um die Himmelsleiter aus Jakobs Traum und die verschiedenen Sprossen des Lebens, auf denen Gott den Menschen begegnet. red