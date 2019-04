Erika Geis war 34 Jahre lang Betreuerin

Einmal im Monat, meist am 2. Mittwoch des Monats trifft sich der VdK Ortsverband Zahlbach/Stangenroth zu Kaffee und Kuchen. Beim jüngsten Treffen stand nach den leiblichen Genüssen auch noch die Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Verabschiedung von Erika Geis auf dem Programm.

Mitglieder besucht

Die inzwischen 79-Jährige hat 34 Jahre lang aktiv für den Ortsverband gewirkt. Sie hat Mitglieder in Krankenhäuser und Kliniken besucht, kam zu den Bettlägrigen auch nach Hause, sprach mit ihnen, brachte kleine Aufmerksamkeiten mit, und betreute so manchen oftmals über Monate oder Jahre. Nun, mit ihren 79 Jahren, möchte Erika Geis selbst etwas kürzer treten und gibt daher den "Betreuerposten" auf.

Wer ihre Aufgaben in Zukunft übernimmt wird eine der nächsten Zusammenkünfte zeigen. Ortsverbandsvorsitzender Gebhard Schmitt dankte ihr für all die Jahre, die sie dem Verein geopfert hatte und schloss in seinen Dank auch alle jene mit ein, die dem VdK schon über Jahrzehnte die Treue halten. So hätte Berthold Markhard für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollen, er ließ sich jedoch entschuldigen. Mit Dieter Reuss, Stefan Schlereth und Heribert und Walter Panske konnte er jedoch vier Mitglieder ehren, die in diesem Jahr auf ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum VdK - Ortsverband Zahlbach/Stangenroth zurückblicken können.