Erfurter Bahn ändert Fahrplan

Wichtige Informationen zur Lage im Schienenpersonennahverkehr bei der Erfurter Bahn im Netz Kissinger Stern wurden am Freitag mitgeteilt. Aus betrieblichen Gründen werden einzelne Züge auf den Linie EB 40 und EB 50 im Zeitraum vom 23. März bis 3. April 2020 im Schienenersatzverkehr gefahren bzw. entfallen ersatzlos.

Kunden- und Service-Center

Übergangsweise müssen die Öffnungszeiten und Dienstleistungen der Kunden- und Service-Center der Erfurter Bahn an die Auswirkungen der Pandemie angepasst werden. Das Service-Center in Schweinfurt schließt bis voraussichtlich 19. April. Die Video-Reisezentren in Bad Kissingen und Bad Neustadt sind hingegen geöffnet (Servicetelefon: 0361/742 072 55).

Zum Kauf der Fahrkarte werden aus aktuellem Anlass der Online-Kauf bzw. die unbare Zahlweise an den Automaten an den Stationen und in den Zügen der Erfurter Bahn empfohlen.

Sicherheit in den Zügen

Zur Sicherheit unserer Fahrgäste werden Haltestangen, Armlehnen, Griffe, Türdrücker, Fahrkartenautomat in unseren Zügen der Erfurter Bahn täglich einer besonders gründlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen.

Ansonsten gelten die bekannten Vorsorgehinweise des Robert-Koch-Instituts wie gründliches Händewaschen oder die schnelle Entsorgung von benutzten Taschentüchern. Bei einem von Behörden festgestellten Corona-Verdacht wird der betroffene Bereich im Zug gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert. Die Fahrgäste werden durch das Zugpersonal informiert, dass sie ihre Kontaktdaten hinterlegen sollen, um von den Behörden im Bedarfsfall kontaktiert werden zu können.

Alle wichtigen Informationen - sowohl zur Fahrplangestaltung bei der Erfurter Bahn als auch zu Schließungen bzw. Öffnungszeiten der Kunden- und Service-Center - werden ständig auf der Website der Erfurter Bahn aktualisiert: www.erfurter-bahn.de. und "Wichtige Informationen zur aktuellen Lage".

Um Überlastungen der Service-Telefonnummer der Erfurter Bahn GmbH zu vermeiden, werden Fahrgäste gebeten, bei allgemeinen und weniger dringlichen Anfragen eine kurze Mail an kundencenter@erfurter-bahn.de zu schreiben. Die Mitarbeiter der Erfurter Bahn bemühen sich um eine kurzfristige Rückmeldung.