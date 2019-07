Erfolgreicher Mittelstand im Landkreis Bad Kissingen

Die Urkundenträger hatten an diesem Abend wirklich Grund zur Freude. Sie haben es aus 5.399 Unternehmen und Institutionen, die sich bundesweit um den Preis beworben haben, bereits unter die besten 758 geschafft. "Dass gleich 14 Auszeichnungen an den Mittelstand des Landkreises Bad Kissingen gehen, zeigt die Qualität, das Engagement und die Leistungsfähigkeit", betonte stellvertretender Landrat Emil Müller und dankte im gleichen Atemzug Herrn Robert Knitt, der für die Oskar-Patzelt-Stiftung gekommen war, für die Auszeichnung. Der Landkreis Bad Kissingen hat den Sonderpreis "Kommune des Jahres" erhalten.

Seit 25 Jahren sucht die Oskar-Patzelt-Stiftung Unternehmen und Institutionen, die sich in den Kriterien Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation, Vertrieb und Engagement für die Region besonders hervorheben. Den Sonderpreis "Bank des Jahres" bekam die Sparkasse Bad Kissingen verliehen.

Darüber hinaus erhielten folgende Unternehmen die Urkunde zum Erreichen der Jurystufe: Albert Haus GmbH & Co. KG (Burkardroth), Bitfire GmbH (Bad Kissingen), Fußboden Bauer GmbH & Co., (Motten), Hanse Haus GmbH & Co. KG (Oberleichtersbach), Holz-Akzente GmbH & Co. KG (Schondra), Ipt GmbH & Co. KG (Schondra), Joyson-Safety-Systems PlasTec GmbH (Bad Kissingen), Laboklin GmbH & Co. KG (Bad Kissingen), 9. Labor LS SE & Co. KG (Bad Bocklet), Metallbau Söder GmbH & Co. KG (Oberthulba), Rainbow-International Heino Löber (Oberthulba), SK Hydroautomation GmbH (Oberthulba), Volklandt GmbH & Co. KG (Zeitlofs).

Am 14. September wird in Würzburg bekannt gegeben, wer die begehrten Ehrungen als "Finalist", "Preisträger" oder "Kommune des Jahres" vom Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung erhält.