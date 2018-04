Erfolgreiche Neuwahlen beim SV Garitz

Marco Niebling, der sich nicht mehr für einen Vorstandsposten bewarb, konnte auf der Jahreshauptversammlung stolz verkündigen, dass fast 50 Prozent der Mitglieder Jugendliche oder Kinder sind.



Dies sei auch die Basis für die Umkehr des sportlichen Abwärtstrends der letzten Jahre, so Niebling. Als scheidender Verantwortlicher für den Sportbetrieb bedauerte er die Entwicklung in den Abteilungen Fußball und Handball, denn noch vor einigen Jahren hätten Mannschaften aus diesen Bereichen jeweils höherklassig bis zu Landesliga gespielt. Andererseits nähren der Mitgliederhöchststand im 122. Jahr des Bestehens und die Entwicklung in den Jugendabteilungen die Hoffnung auf kommende sportliche Erfolge.



Darüber hinaus blickte Niebling auf das vergangene Jahr zurück. Er informierte über die in die Jahre gekommene Vereinsfahne, die nicht mehr hergerichtet werden kann. Der Vorstand habe sich für die Anschaffung einer hochwertigen Vereinsfahne ausgesprochen, weil es doch "ein Aushängeschild" für den Verein sei.



Stefan Glöckler, verantwortlich für den Wirtschaftsbetrieb, informierte über die Absicherung des Sportgeländes durch eine Nießbrauchregelung mit der Stadt Bad Kissingen. Damit habe man verstärkte Verpflichtungen, aber auch eine erweiterte Förderung durch die Stadt. Die vertragliche Regelung läuft bis 2047. Im gleichen Zug sei auch ein Eckgrundstück am Riedgraben erworben worden.



Aus dem Kassenbericht von Tanja Sadowski ging hervor, dass die Feste ein finanzieller Erfolg waren. So konnte fast zehn Prozent der Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Zusätzlich erwirtschaftete man bei Erträgen und Aufwendungen jenseits der 100 000-Euro-Marke einen Überschuss, der in die Rücklagen fließt.



Yves Engel berichtete über die Abteilung Allkampf. Mit zwei Trainern werden drei Kampfsportarten abdeckt, und in drei wöchentlichen Trainingseinheiten werden rund 90 Sportler auf Wettkämpfe und Turniere vorbereitet. Auf nationaler und internationaler Ebene können zahlreiche Erfolge nachgewiesen werden.



In der Fußballabteilung wurde die sportliche Talfahrt beklagt, aber der neu erwachte Teamgeist gelobt. Das Augenmerk liege auf der Jugendabteilung, deren Führung in den engagierten Händen von Grit Karsten liegt. Die Jugendleiterin berichtete von 18 Übungsleitern, die in acht Jugendmannschaften insgesamt 110 Kinder und Jugendliche betreuen. Sieben Mal habe man eigene Mannschaften, nur die U17 ist als Spielgemeinschaft mit dem SV Aura gemeldet. Auch im Handball baue man auf den Nachwuchs, so Tanja Sadowski. Sie berichtete von Minis, E- und D-Jugend, die sich in Turnieren mit anderen Mannschaften messen, aber dafür längere Fahrten in Kauf nehmen müssen.



Die Tischtennis-Abteilung glänzt mit reger Trainingsbeteiligung und kann mit unterschiedlichen Erfolgne bei den drei Herrenmannschaften aufwarten.



Großen Zulauf mit 53 Kindern hat das Mutter-Kind-Turnen, so Hiltrud Laus. Ein zusätzlicher Betreuer und ein weiterer Termin wären wünschenswert. Zudem ist die Abteilung bei Flohmärkten und Kinderbasaren engagiert, wovon die Kinder und Jugendlichen aller Abteilungen profitieren.



Wahlvorstand Thomas Leiner lobte den hervorragenden Zustand von Sportgelände und Sportheim. Für die nächsten zwei Jahre wurden nachfolgende Personen von den 43 anwesenden Mitgliedern gewählt:



Vorstand Vorsitzender Oliver Mainberger (Sportbetrieb), Vorsitzender Stefan Glöckler (Wirtschaftsbetrieb), Matthias Peschl (Sportplatzangelegenheiten), Tanja Sadowski (Finanzen). Schriftführerin Sabrina Kleinheinz

Beisitzer Melanie Dotzer, Matthias Glöckler, Alexander Vorndran, Stefan Köth, Jörg Sebischka, Dominik Werner, Tobias Alles, Simon Herold.

Kassenprüfer Hannelore Schneider, Walter Schäfer