Erfolgreich beim Nachtschießen der Freihandschützen

An zwei Abenden zwischen 20 und 22 Uhr führten die Kleinkaliber-Gewehrschützen aus dem eigenen und benachbarten Landkreisen auf den Ständen der Königlich privilegierten Freihandschützen Bad Kissingen einen schon etwas außergewöhnlichen Wettkampf durch.

Aus einer Entfernung von 50 Metern wurde mit dem Kleinkaliber-Gewehr liegend freihändig auf gering beleuchtete (ca. 50 Prozent Helligkeit) Schießscheiben geschossen.

Eine Serie bestand aus zehn Schuss, das heißt es waren maximal 100 Ringe möglich.

Den ersten Platz erreichte Günter Fröhlich mit 95 Ringen vor Manfred Früchel mit 93 Ringen und Burkard Bischof mit 91 Ringen. Der 4. Platz ging an Rudi Schöpf (SG Bad Neustadt), mit 90 Ringen. Der 5. Platz an Marian Kasic mit 89 Ringen. Der 6. Platz ging an Herbert Zehe (SG Gefäll) mit 88 Ringen. Der 7. Platz an Wolfgang Schilling mit ebenfalls 88 Ringen, für die Platzierung war bei Ringgleichheit die Anzahl der getroffenen Zehner entscheidend.

Langwaffenabteilungsleiter Manfred Früchel freute sich ganz besonders über die sehr gute Beteiligung und darüber, dass fünf Kissinger die ersten Plätze belegen konnten.

Der 2. Schützenmeister Ar-tur Haupt gratulierte den Siegern und überreichte Brotzeitpakete.