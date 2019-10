Entschieden: Keine weiteren Windräder im Eltingshäuser Wald

Die Oerlenbacher und Eltingshäuser haben sich entschieden: Es werden keine neuen Windräder im Eltingshäuser Wald gebaut. Das hat der Bürgerentscheid ergeben.

Die Zahlen sind bislang noch vorläufig, erst am Montagabend wird es eine endgültige Entscheidung gaben. Doch die Zahlen, die bislang vorliegen, sind deutlich.

So stimmten für das Ratsbegehren, das zwei weitere Windräder vorsieht, nur 748 Menschen. Dagegen stimmten 939.

Für das Bürgerbegehren (Sind Sie dafür, dass keine Windkraftanlagen gebaut werden?) votierten 1183 Menschen, nur 583 sprachen sich dagegen aus.

An der Abstimmung hatten sich bei 4142 Stimmberechtigten 1948 Menschen beteiligt, das ist eine Wahlbeteiligung von 47,03 Prozent.

Darüber ist Franz Kuhn, Bürgermeister von Oerlenbach, froh: "Schön, dass sich so viele beteiligt haben. Wenn also die Mehrheit sich gegen weitere Windkraft entschieden hat, dann muss man das akzeptieren - und wir akzeptieren das auch."

Vom "Gewinner", der Bürgerinitiative "Wald vor Wind", war am Sonntagabend niemand zu erreichen.

