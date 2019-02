Endlich ein Vorstand für St. Johannisverein Poppenroth-Albertshausen

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung erläuterte Katharina Derr vom Caritasverband der Diözese Würzburg vorab den Vereinszweck, die Aufgabenbereiche sowie die vielfältigen Unterstützungen durch den Caritasverband. Zudem gab es ausführliche Informationen zur Haftung. "Kein Vorstand - was nun?", das hätte die Vereinsauflösung mit allen Konsequenzen zur Folge, so Derr. Warum der ehrenamtliche Einsatz vor Ort so wichtig sei, zeigte sie an einigen Beispielen auf.

Entlastung für den Vorstand

Stephanie Kröckel und Bianca Thoß leiteten die anschließende Wahl. Einstimmig und mit viel Beifall wurden Christoph Egerer als 1. Vorsitzender, Markus Heilmann als dessen Stellvertreter, Kerstin Reckert als Kassenverwalterin und Yvonne Schott als Schriftführerin gewählt. Die Kasse wird von Hendrik Stichler und Melanie Hocke geprüft. Der neue Vorstand wird über die Einstellung eines/einer Verwaltungsmitarbeiters/Mitarbeiterin zur Entlastung des Vorstands beraten.