Emma Hey hat Bad Kissinger Malwettbewerb gewonnen

Die Entscheidung war ziemlich eindeutig: Fast die Hälfte aller abgegebenen Stimmen konnte die Bad Kissingerin Emma Hey beim Malwettbewerb der Stadtjugendarbeit auf sich vereinen. Damit hat sie gewonnen, und ihr Bild prangt jetzt auf dem Titel des Veranstaltungsheftes zum Ferien-Spaß-Programm. Es hat eine Auflage von 3500 Exemplaren. Oberbürgermeister Kay Blankenburg lud sie ins Rathaus ein, um ihr die Preise zu überreichen."Endecke die Welt" lautete das Motto des Malwettbewerbs. New York und Rio sind auf dem Bild, das Emma Hey eingereicht hat, deutlich zu erkennen. Vielleicht ist der Jet darauf auf dem Weg nach Tokio. Außerdem hat die junge Künstlerin den Tower of London, Berge mit schneebedeckten Gipfeln, den schiefen Turm von Pisa und Meer gemalt. Damit hat sie das Motto des Wettbewerbs genau getroffen."Vielen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, für unser Ferien-Spaß-Programm dieses tolle Bild zu malen", sagte Kay Blankenburg. Das Motto "Entdecke die Welt" habe sie perfekt umgesetzt.Für Emma Hey begann der Malwettbewerb mit einem Plakat, das sie in der Städtischen Musikschule gesehen hatte, auf dem Kinder zur Teilnahme aufgefordert wurden. "Ich habe mir ein Thema gesucht. Dann habe ich die Welt gefunden und verschiedene Sehenswürdigkeiten. Danach habe ich diese zusammengesetzt und gemalt - so ist das Bild entstanden", erzählt die junge Nachwuchskünstlerin.Kay Blankenburg überreichte ihr zum Dank einen Ferienpass. Damit kann sie an allen Veranstaltungen der Stadtjugendarbeit im Rahmen des Ferien-Spaß-Programms kostenlos teilnehmen. "Schau einfach in das Programmheft, such Dir Veranstaltungen der Stadtjugendarbeit aus, die Dir gefallen", lud er Emma Hey ein. Obendrauf legten Oberbürgermeister Kay Blankenburg und der Leiter des Referats Jugend, Familie und Soziales, Philipp Pfülb , noch ein paar Drogerieartikel für Mädchen.Die Veranstaltungen des Ferien-Spaß-Programms können ab sofort online unter badkissingen.ferienprogramm-online.de gebucht werden.Der Ferienpass ist ab Montag, 2. Juli , im 3. Stock des Rathauses, in Zimmer 23 erhältlich. Wer Zeit sparen möchte, kann den Ferienpass bereits online unter www.badkissingen.de vorbestellen. Der Pass muss dann nur noch im Referat Jugend, Familie und Soziales im Rathaus abgeholt werden. Ein Passfoto wäre aber noch mitzubringen.