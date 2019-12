Einstimmung auf die Adventszeit

Über 200 Senioren, und damit etliche mehr als im Vorjahr, konnten Bürgermeister Thomas Leiner und Seniorenbeiratsvorsitzender Helmut Beck zur Adventsfeier begrüßen.

Als passende Location für solch eine große Feier luden Stadt und Seniorenbeirat ins festlich geschmückte Kurgarten-Café, wo mit gemeinsamem Gesang die Seniorenweihnachtsfeier begonnen wurde.

Während Helmut Beck kurz mit seinem Tätigkeitsbericht und einem weihnachtlichen Gedicht auf die "stade Zeit" einstimmte, erinnerte Bürgermeister Leiner an das Weihnachtsgeschehen vor über 2000 Jahren. Da sei etwas passiert, was die ganze damalige Welt, die Menschheit und unser Zusammenleben stark beeinflusst habe. Er meinte damit das menschliche und helfende Miteinander in unserer heute oft zerstrittenen und interessenorientierten Welt.

Zeitmangel ist ein Problem

Es wäre gut, dieses Signal, diesen Impuls, der damals um die Welt ging, wieder aufzunehmen und auch den Blick einmal über den Tellerrand des eigenen Ich zu heben. Oftmals fehle, auch den Senioren, die Zeit dafür, denn sogenannte Sachzwänge und vermeintliche Notwendigkeiten diktieren unseren Tagesablauf und steuern unser Verhalten, so der Bürgermeister. Auf der anderen Seite erlebten Senioren, dass ihr Umfeld, ihre Familie immer weniger Zeit für sie habe - mit den Aktivitäten des Seniorenbeirates würde dazu ein gutes Gegengewicht gebildet.

Bürgermeister Thomas Leiner war aber nicht der Einzige, der vorweihnachtliche Worte an die Senioren der Kernstadt richtete: Grußworte kamen auch durch die Stadtratsbeauftragte für Senioren, Karin Renner, und Gemeindereferentin Regina Bühner sprach für die beiden Amtskirchen. Mit Gedichten warteten die stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende Leopoldine Wiesner und Christa Nürnberger auf, musikalisch wurde die Feier vom Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen unter Leitung von Bernd Hammer und vom Kliegl-Kindergarten abgerundet.