Mundschutz auf, Handschuhe an, und schon sind Sie sicher beim Einkaufen? Nicht wirklich, sagen Claudia und Dr. Andreas Schwarzkopf. Die beiden sind Krankenhaushygieniker, betreiben das Institut Schwarzkopf GbR in Aura und Bad Bocklet. Das Unternehmen berät beispielsweise Kliniken in Hygienefragen. D...