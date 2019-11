Eine-Welt-Gruppe zeigt "Queen o Katwe"

In Kooperation mit den Rhönlichtspielen in Bad Brückenau zeigt die Eine-Welt-Gruppe Bad Brückenau e.V. am Freitag, 15. November, um 18 Uhr den berührenden Film "Queen of Katwe".

Der Film erzählt die inspirierende und zugleich wahre Geschichte von Phiona Mutesi, einem Mädchen, das in den Slums der Stadt Kampala in Uganda lebt. Per Zufall lernt Phiona den ehemaligen Fußballer und Missionar Robert Katende kennen, welcher den Kindern in Katwe das Schachspielen beibringt. Robert erkennt Phionas Talent und somit beginnt Phionas erstaunlicher Weg.

Der Film zeigt in unverschönter und realistischer Weise die Lebensumstände vieler Menschen in Uganda. Gleichzeitig zeichnet er ein Bild voller Selbstvertrauen, Mut und Hoffnung.

Engagement seit vielen Jahren

Die Eine-Welt-Gruppe Bad Brückenau engagiert sich durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Wasser für Menschen seit vielen Jahren in Uganda.