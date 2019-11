"Eine-Welt-Gruppe" sammelt Spenden für Hilfsprojekt

Beim Familiennachmittag der "Eine-Welt-Gruppe" des Oberen Sinngrunds haben die Besucher einen Vortrag über Rumänienhilfe gehört, Spenden für die Initiative gesammelt und übergeben.

Der Gymnasiallehrer und Referent der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte der Arbeitsgruppe Fulda, Gunter Goebel, erzählte eindrucksvoll und bewegend über seine Herbstreise in die Region Braila im östlichsten Rumänien am Rande der Walachai. Seit drei Jahren kooperiert die Pfarreiengemeinschaft mit der Arbeitsgruppe Fulda: Schultaschen wurden gesammelt, Lebensmittelpakete für bedürftige Großfamilien und Senioren gepackt und Holzlieferungen vor Ort organisiert, um die Ärmsten der Bevölkerung über den langen, kalten Winter zu retten. Die Gruppe konnte einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreichen. Die Summe entstand aus den Überschüssen des monatlichen Verkaufs nach den Gottesdiensten und dem Verkauf von Palmzweigen sowie aus Einnahmen des "Coffee- Stops" beim Sportfest des SV Wildflecken.

Eine spontane Sammlung nach Goebels Vortrag brachte zur großen Freude aller noch einmal 500 Euro ein. Mit angeregten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag aus.

In allen vier Kirchen der Pfarreiengemeinschaft liegt Informationsmaterial über das Projekt aus. Mit beiliegenden Überweisungsträgern können weitere Holzspenden getätigt werden. Bei Angabe von Namen und Adresse gibt es eine Spendenquittung. red