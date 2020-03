Eine Verbandsübergabe der ungewöhnlichen Art

Die Maßnahmen und Regeln in Bezug auf Veranstaltungen, die derzeit aufgrund der Covid-19-Situation herrschen, führten auch in der Rhön-Kaserne dazu, dass Oberstleutnant Roman Jähnel, Kommandeur Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Süd und Standortältester Wildflecken, die Führung der Dienststelle an seinen Nachfolger Oberstleutnant Ralf Stachowiak, in den Dienststuben übergeben musste.

Der General Standortaufgaben Berlin, Brigadegeneral Andreas Henne, war extra aus Berlin angereist und vollzog den formalen Akt im "6-Augen-Prinzip". Im Anschluss gab es dennoch einen kleinen Sektempfang, mit dem im Dienst befindlichen führungswichtigen Personal, wenn auch unter Wahrung der Abstandsregel.

Oberstleutnant Roman Jähnel blickte nach 1157 Tagen im Amt in Wildflecken mehr als zufrieden auf seine Dienstzeit in Wildflecken. So wurden viele Infrastrukturmaßnahmen auf den Weg gebracht, wie das neu entstehende Rechenzentrum, mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro, ein neues Gefechtsstandgebäude oder zwei neue Unterkunftsgebäude. Eine Vielzahl an Veranstaltungen, wie die Sicherheitspolitischen Veranstaltungen oder die jährlichen Nachbarschaftsbiwaks wurden ebenfalls durch Jähnel ins Leben gerufen.

Nicht nur dienstlich behält er den Standort und die Region in positiver Erinnerung, sondern auch persönlich bleibt der gebürtige Oerlenbacher dem Landkreis Bad Kissingen weiter verbunden, auch wenn er mittlerweile in Havelberg (Lkr Stendal, Sachsen-Anhalt) wohnt. Seine neue militärische Heimat führt ihn in eine zweite Kommandeursverwendung als Kommandeur Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Ost nach Klietz (Lkr Stendal, Sachsen-Anhalt). Aber auch hier betritt er kein für ihn fremdes Terrain, da er bereits in einer früheren Verwendung als stellvertretender Kommandeur in diesem Verband eingesetzt war.

Von der Küste in die Rhön

Von der Küste in die Rhön hieß es mit dem Kommandeurswechsel für Oberstleutnant Ralf Stachowiak. Zuletzt als Kommandant der Truppenübungsplatzkommandantur Putlos (Schleswig-Holstein) und in vorigen Verwendungen, unter anderem als stellvertretender Kommandeur des Logistikbataillon 467 in Volkach, eingesetzt, bringt auch er die nötigen Fachkenntnisse mit, um in der neuen Verwendung bestens bestehen zu können. Die Versetzung nach Wildflecken ist auch aus persönlicher Sicht für ihn und seine Familie mit vielen Vorteilen verknüpft, da seine neue Dienststelle viele hundert Kilometer näher zu seiner Wahlheimat Tauberbischofsheim liegt und er vom Wochen- zum Tagespendler wird.Der neue Kommandeur blickt, wenn auch unter derzeit erschwerten Rahmenbedingungen durch das Coronavirus, motiviert und voller Tatendrang auf seine anstehende Verwendung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Dienststellen, Behörden und Organisationen.