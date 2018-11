Eine Spende beim Vorlesetag in Bad Bocklet

15 Kinder und drei erwachsene Märchenfreunde fanden den Weg in die Bücherei. Nach der kurzen Vorstellung entführte Andriessens die Zuhörer in ein fernes Land - nämlich nach Tadschikistan. Mucksmäuschenstill war es in der Bücherei, so gespannt lauschten alle der Erzählung, dem Märchen vom Vogel Kachka (nacherzählt und illustriert von Annegret Fuchshuber).

Nach dem eindrucksvollen vorgetragenen Märchen applaudierten alle. Zur Belohnung für das Zuhören bekamen die Kleinen noch einen Zuhörstempel auf den Arm gedrückt. Doch nicht nur mit Applaus, sondern auch mit einer Spende für die von ihr unterstützen Einrichtung FortSchritt Würzburg wurde Andriessens gedankt. Im Anschluss waren die Kinder eingeladen, einen vorgefertigten Fisch bunt auszumalen oder Bilder aus dem Märchen nach eigenen Vorstellungen zu Papier zu bringen. Fleißig wurde gemalt und geschnippelt. Mit einem spontan von den Kindern der 3. Klasse vorgetragenen Lied klang der Nachmittag fröhlich aus.