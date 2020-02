Eine Legende lebt in der Show wieder auf

Unter dem Leitsatz "Die Stimme - Das Gefühl - Die Leidenschaft" erlebt das Publikum alle bekannten Hits von Freddie Mercury und Queen. Eine ausgefallene Bühnenshow mit Tänzern und Sängern versetzen die Zuschauer in eine andere Zeit: Freddie Mercury füllte als Frontman der Band Queen die größten Stadien weltweit. Er ging als charismatischer Sänger, genialer Songschreiber und einzigartiger Showman in die Pop-Geschichte ein. Selbst 28 Jahre nach seinem Tod ist Queen lange nicht in Vergessenheit geraten. Ende 2018 begeisterte der Film "Bohemian Rhapsody" und füllte die Kinosäle weltweit. Freddie Mercury war nicht nur für sein einzigartiges Talent, Musik zu machen, bekannt. Ebenfalls begeisterte er durch seinen dekadenten und aufregenden Lebensstil. Er führte sowohl beruflich als auch privat ein Leben auf der Überholspur. Für seine Band war er eine große Stütze.

Er war nicht nur Leadsänger und Hauptkomponist, sondern auch an der Ausgestaltung von Stil und Image wesentlich beteiligt. Durch seine unglaubliche Bühnenpräsenz gehört Queen zu den erfolgreichsten Livebands aller Zeiten.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau (Tel:. 0971/8048-444) oder über E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.