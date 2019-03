Ein Wochenende nur für die Musik

Mit einem gelungenen Probenwochenende bereiteten sich die Musikerinnen und Musiker der Poppenrother Musikanten auf ihr Frühjahrskonzert am Samstag, 13. April, vor. Mit Fahrgemeinschaften ging es nach Oberelsbach.

Im Rhöniversum wurde Quartier bezogen. Eine erste gemeinsame Musikprobe mit insgesamt 27 Aktiven folgte und wurde nach getaner Arbeit in gemütlicher Runde harmonisch zu Ende gebracht. Der Samstag war arbeitsreich.

Zum Thema Filmmusik

In Register- und Gesamtproben wurde dabei in den Räumen des Rhöniversums an den zur Aufführung vorgesehenen Arrangements gefeilt, die das Orchester unter dem Motto "Filmmusik" seinen Gästen präsentieren will. Nach dem Abendessen traf man sich wieder in fröhlicher Runde. Um Mitternacht überraschten die Musiker ihren Dirigenten noch mit einem Geburtstagskuchen. Am Sonntagmorgen traf man sich zur letzten Gesamtprobe. Ein musikalischer Leistungssprung war dabei unüberhörbar. Mit Spaß, Fleiß und großer Motivation wurde ein tolles Wochenende verbracht, resümierte Dirigent Andreas Back, der zusammen mit Andre Müller die Gesamt-, bzw. Registerproben leitete. Die Musikerinnen und Musiker bedankten sich noch bei Christina Wimmel und Sascha Pfrang für die Organisation und Unterkunft. Mit einem Mittagessen und der gemeinsamen Rückfahrt endete für die Poppenrother Musikanten ein wirklich abwechslungsreiches Gemeinschaftserlebnis. red