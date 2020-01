Ein schöner Tag für alle

NüdlingenDie Mitglieder der KAB, die in den vergangenen Jahrzehnten den großen Seniorentag für die Mitbürger ab dem 70. Lebensjahr organisierten, konnten sich diesmal am Dreikönigstag 2020 als Gäste im Pfarrsaal hinsetzen und sich mit den anderen Senioren verwöhnen lassen. Bereits im Vorjahr gab es den "Hilferuf" des KAB-Vorsitzenden Oskar Hein, der im Vorjahr tatkräftige Unterstützung des Seniorentages durch neue, jüngere Kräfte gefordert hatte. Dieser blieb, nicht zuletzt durch die tatkräftige Unterstützung der Kommune mit Bürgermeister Harald Hofmann, nicht ungehört.

Großes Engagement

Er motivierte die vielen Ortsvereine in Nüdlingen und Haard zur ehrenamtlichen, solidarischen Hilfe beim Seniorentag. Annähernd 30 Vereine meldeten je zwei Helfer, und die Seniorinnen und Senioren freuten sich sehr, dass sich so viele um sie kümmerten. Beibehalten wurden mehrere Organisationsstrukturen der KAB für die Ausrichtung der Feier, so zum Beispiel, dass bei der musikalischen Unterhaltung ein jährlicher Wechsel stattfindet. Heuer waren die Nüdlinger Musikanten und der Kirchenchor St. Kilian an der Reihe. Im kommenden Jahr sind die Altenberg Musikanten und der Chor der Haarder "Eintracht" im Einsatz. Beibehalten wurden die anregenden, besinnlichen Grußworte und die kostenlose Verköstigung der Gäste.

Auf die musikalische Einstimmung durch die Nüdlinger Musikanten (Leitung Christian Metz) und dem Kirchenchor St. Kilian unter der Leitung von Christine Stumpf folgte die Begrüßung von Bürgermeister Harald Hofmann. Die Senioren, darunter die Ehrenbürger Oskar Hein und Altbürgermeister Adalbert Kiesel, wurden willkommen geheißen. Der Bürgermeister bedankte sich für die Bereitschaft der meisten Ortsvereine, ehrenamtlich zu helfen. Dazu gehörten auch die Kuchen und Tortenbäckerinnen, der Fahrdienst, sowie das Organisationsteam der KAB und viele mehr. Der "große Seniorennachmittag an Dreikönig", so Harald Hofmann, strahle weit über die Gemeinde in den Landkreis hinaus. Mit Erreichen des 70. Lebensjahrs seien die Bürger "Senioren", die zu dieser Feier eingeladen würden. "Wir besitzen in Nüdlingen und Haard so viel ehrenamtliches Engagement, dass wir positiv in die Zukunft schauen können."

Landrat Thomas Bold wies in seinem Grußwort auf die hohe Lebensqualität im Landkreis hin. Von 401 untersuchten Kommunen liege der Landkreis Bad Kissingen auf Platz 32.

Nach einem Liedvortrag des Kirchenchors St. Kilian bezeichnete Pfarrer Dominik Kesina das Alter als Zeit der Rückbesinnung mit dem Blick auf Lebensfreude und Lebenssinn in Familie, Vereinen und Gruppen. In einigen Wochen, am 4. Februar, werde zu einer Diskussionsveranstaltung über die pastorale Zukunft in den Nüdlinger Pfarrsaal eingeladen, denn ab dem 1. Oktober 2020 seien Nüdlingen und Haard "vakant". Prädikantin Christa Roth vertrat Pfarrer Dr. Markus Döbert bei ihrem Grußwort. Sie forderte die Seniorinnen und Senioren auf, sich Gott anzuvertrauen.

Oskar Hein trat auf die Aufforderung des Bürgermeisters ans Mikrofon und wünschte allen Anwesenden für das neue Jahr Gesundheit, Glück, Frohsinn und Gelassenheit.

Die Lieder des Kirchenchors St. Kilian verbreiteten noch einmal weihnachtliche Stimmung im Saal. Mit herzlichem Beifall bedankte sich das Publikum. Nach der Kaffeepause erschienen die Sternsingergruppen auf der Bühne, sangen Weihnachtslieder und strahlten über das Ergebnis der Sammelaktion im Ort. Für benachteiligte und behinderte Kinder in mehreren Ländern kamen dabei insgesamt 4532,34 Euro zusammen. Abgerundet wurde der Seniorentag durch die Nüdlinger Musikanten mit exzellent gespielten, fröhlichen Melodien. Reichen Beifall gab es für alle Beteiligten.

Am Ende sang das Publikum das Lied "Oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit", womit die Veranstaltung beendet wurde. Auf den gewohnten Einakter hatten die Organisatoren dieses Mal verzichtet.