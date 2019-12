Ein Konzert zum Mitsingen in Bad Kissingen

Bereits zum vierten Mal fand in der Stadtpfarrkirche Herz Jesu am Nachmittags des 2. Weihnachtsfeiertags ein Mitsing-Konzert statt. Für Initiatorin Schwester Dominica von der Kongregation der Elisabethinerinnen ist diese Veranstaltung ein Herzensanliegen, besonders auch im Blick auf die zahlreichen Alleinstehenden, die gerne von Herzen einmal Weihnachtslieder in Gemeinschaft singen möchten. Und so wirbt Sr. Dominica immer wieder für ihr Projekt und gewinnt neue Sänger und Sängerinnen dazu. Die virtuose Klavierbegleitung liegt bei Boguslaw Spuziak, der auch dieses Mal von Dr. Simone Tögel an der Violine begleitet wurde. Und so konnte Pfarrer Gerd Greier einen großen Chor begrüßen, der sich bis in die hinteren Reihen der Stadtpfarrkirche erstreckte. Mit Hilfe einer großen Leinwand, auf welchem die Liedtexte mitzulesen waren, wurde es ein gelungenes Weihnachtslieder-Mitsing-Konzert für alle.