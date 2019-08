Ein Haus für Wildbienen

Das Ferienprogramm der Kreisgruppe Bad Kissingen des Bundes Naturschutz fand in diesem Jahr im Klaushof statt. Die Kinder bohrten und schraubten wieder mit Begeisterung Insektennisthilfen, um sie zu Hause an einem sonnigen, vor Regen geschützten Standort aufzustellen und in den nächsten Jahren die dort nistenden Wildbienen und anderen Insekten direkt vor der Haustür oder auf dem Balkon beobachten zu können.

Neben dem Bau ihrer Nisthilfe durften die Kinder außerdem im Insektengehege des Klaushofs keschern und von der Gebietsbetreuerin Simone Hepp viel Wissenswertes über die kleinen Sechsbeiner erfahren.

Auch in Bad Brückenau bauten Kinder in diesem Jahr fleißig an ihren Nisthilfen. Alle bekamen neben der Nisthilfe auch noch eine Bienenweide zur Ansaat mit nach Hause und können im nächsten Jahr die Bienen beim Brüten in der Nisthilfe und bei der Nektarsuche auf der Wiese beobachten.