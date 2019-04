Ein halbes Jahrhundert Freundschaft

Mit einem Empfang hat die Stadt Bad Kissingen Ende März 22 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen aus dem französischen Lycée Georges Dumézil in Vernon sowie deren Gastschüler und Lehrkräfte des Jack-Steinberger-Gymnasiums begrüßt. Es war der 50. Schüleraustausch zwischen der Bad Kissinger Partnerstadt Vernon und dem Jack-Steinberger-Gymnasium.

"Es ist mir eine große Freude, euch und Sie zu einem besonderen Anlass begrüßen zu dürfen, denn es ist mittlerweile der 50. Austausch zwischen den beiden Schulen, den wir heute feiern können, quasi eine Goldene Hochzeit für unsere Partnerschaft", sagte Bürgermeister Thomas Leiner beim Empfang im Sitzungssaal des Bad Kissinger Rathauses. Und es gab noch ein Jubiläum: Die französische Lehrerin Alexandra Cade kam in diesem Jahr zum 25. Mal nach Bad Kissingen.

In all den Jahren hat die Stadt Bad Kissingen die freundschaftlichen Beziehungen großzügig unterstützt. Für die permanente Begleitung und Förderung der Städtepartnerschaft durch das Städtepartnerschaftskomitee sowie die jahrelange fürsorgliche Betreuung des Austauschs auf beiden Seiten durch die Lehrkräfte und Organisatoren sprach Thomas Leiner seinen Dank aus.

Freundschaftliche Begegnung

Mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen erinnerte Leiner an das gute Verhältnis beider Länder: "Gerade in Zeiten des Brexit ist dies ein gar nicht hoch genug einzuschätzendes Fundament für die Verbindung zwischen den europäischen Völkern. Die freundschaftlichen Begegnungen zwischen unseren beiden Städten waren immer auch vom gemeinsamen europäischen Gedanken geprägt, der unserer Städtepartnerschaft von Anfang an zu Grunde lag." Lehrerin Alexandra Cade sagte: "Es ist immer wieder eine Herausforderung, die Menschen zusammenzuführen. Durch den Schüleraustausch tragt ihr dazu bei, die deutsch-französische Beziehung, die nicht nur für uns, sondern für ganz Europa wichtig ist, zu pflegen und zu fördern."

Während des Schüleraustauschs besuchten die Jugendlichen aus Vernon ihre Gastfamilien in Bad Kissingen und konnten ihre Sprachkenntnisse vertiefen. Neben gemeinsamen Unterrichtseinheiten besuchten sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, um Kultur, Land und Leute noch besser kennenzulernen.