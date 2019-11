Ein giftiger Augenschmaus im Wald

Für den Kochtopf sind diese Fliegenpilze nicht geeignet. Sie sind giftig und deshalb heißt es beim Sammeln: Finger weg! Doch dafür sind die Fliegenpilze ein Augenschmaus. In den Wäldern zwischen Bad Bocklet und Burkardroth konnten aufmerksame Wanderer in diesem Herbst an vielen Stellen große und kleine Exemplare dieser Pilz-Gattung entdecken. Doch damit ist es bald vorbei. Die Pilzsaison geht nun zu Ende.