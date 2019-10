Ein Festival der Sinne

Am Dienstag, 19. November, zeigt "Vida! Tango Argentino" die emblematischen Rhythmen Argentiniens, unverfälscht in ihrer kraftvollen puren Form, inszeniert in einem modernen Werk. Die Tanz-Show findet um 19.30 Uhr im Kurtheater statt.

Zuschauer werden in die mitreißend lebendige Welt der versinnbildlichten Rhythmen Argentiniens entführt: aufregend, verführerisch, unkonventionell. Weltklasse-Artisten aus Argentinien legen fantastische Musik- und Tanz-, Stepp- und Show-Einlagen hin. Der Reiz wird durch den fließenden Rollentausch der Tänzer zu Musiker und Sänger intensiviert.

Direktor, Choreograph und Multiinstrumentalist Luis Pereyra kreiert originale, einzigartige, tänzerische und perkussive Meisterwerke. Einst populäre, aber längst vergessene archaische Formen leben in diesem neuen Werk erstmals auf. Vida! bringt den echten Tango Argentino in seiner magischen puren Form zurück.

Erstmals zeigt Luis Pereyra die markante Epoche der kraftvollen 70er Jahre: den Music Hall Argentino. Dabei sind Mann und Frau im Bann einer stolzen Umarmung, die Beine in atemberaubender Weise ineinandergreifend. Der Bogen spannt sich aus Buenos Aires bis hin zur tiefen Vergangenheit Argentiniens. Die Musikrichtungen Chamamé und Milonga Sureña erzählen von schwarz-afrikanischer Herkunft. Die Trommelwirbel und das faszinierende Steppen des Tanzes Malambo ist halsbrecherisches Können und strotzen vor Männlichkeit. Die Zamba hingegen ist der sinnlichste aller argentinischen Tänze.

Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de

erhältlich sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in der Theresienstraße.