Ein Fest für Susanna Bickert

"Eine Schule in der Kinder gerne lernen wollen. Wo Eltern ihre Kinder gut betreut wissen." Das ist der leitenden Schulamtsdirektorin Cornelia Krodel für die Schlossberg-Grundschule in Nüdlingen wichtig. Und das wünscht sie sich auch unter der neuen Schulleiterin Susanna Bickert. In ihrer Rede bei der offiziellen Amtseinführung der neuen Rektorin stellte Krodel kurz den beruflichen Werdegang Bickerts da, die bereits 2007 die stellvertretende Schulleitung in der Volksschule Thundorf inne hatte und 2014 Konrektorin an der Grundschule Maßbach-Poppenlauer wurde. Seit 2018 ist sie an der Grundschule in Nüdlingen tätig und wurde nun offiziell in ihr Amt als Rektorin eingeführt.

Bürgermeister Harald Hofmann betonte in seiner Rede: "Schule und Gemeinde gehören zusammen wie eine Einheit." Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit und erzählte von seinen Plänen für die Sanierung der Grundschule. Im Moment würde eine Planungsstudie durchgeführt. Diese solle klären, ob das Gebäude in eine moderne Grundschule mit eingebautem Hort umgewandelt werden könne oder sich ein Neubau mehr lohnen würde. Die potenziellen Umbauarbeiten fallen in Bickerts Amtszeit.

Auch Vertreter von Förderverein, Kirche und Elternbeirat kamen zu Wort. Unterbrochen wurden die Reden immer wieder von Liedern und Gedichten, vorgetragen von den Klassen 3b, 4a und 4b und sogar zwei Kindern aus der ersten Klasse.

Personalratsvorsitzender Andreas Albert legte seiner Rede das Thema "Traumschule" zugrunde. Kinder aus aller Welt waren befragt worden, wie sie sich ihre "Traumschule" vorstellten und der Personalratsvorsitzende gab Susanna Bickert den Wunsch mit auf den Weg, aus der Schlossberg-Grundschule auch ein Stück weit eine solche "Traumschule" zu machen.

Nach der stellvertretenden Schulleiterin Ulla Farkas kam dann auch die neue Rektorin zu Wort. "Der Schüler steht als Mensch im Mittelpunkt." Dieses Zitat hatte sich die Susanna Bickert aus dem Leitbild der Schule herausgesucht. Wichtig sei pädagogisches und verantwortungsvolles Handeln aller Lehrer. "Die Schüler sollen zu selbstständigen und verantwortungsvollen Menschen heranwachsen", zitierte sie einen weiteren Teil des Leitbildes der Grundschule. Sie wünsche sich weiterhin einen direkten und persönlichen Draht zueinander - ihre Tür stehe immer offen. "Die Schüler sollen wissen, dass sie immer zu mir kommen können."