Ein Ehrentag für Gabi Kriener

Seit der abgeschlossenen Ausbildung zur Hotelkauffrau, die Gabi Kriener im September 1989 im damaligen "Kurhotel Kunzmann" begann, arbeitet sie für das Familienunternehmen. Heute leitet sie die Abteilung Reservierung und Empfang und ist dort erste Ansprechpartnerin für die Gäste des Hauses.

"Ich schätze mich glücklich und geehrt, mit so vielen und tollen Menschen in meinem Team täglich an dem Wohl unserer Gäste arbeiten zu dürfen", so richtet Gregor Kunzmann seine Worte an Gabi Kriener und ihre Kolleginnen und Kollegen, die den Ehrentag mit Highlights der Kunzmann's Kulinarik ausklingen lassen.