Ein Abend mit Johann Strauss und seinen Freunden

Am Sonntag, 8. Juli startet um 18 Uhr zunächst das Vororchester der Nüdlinger Musikanten, die "Los Bambinos". Sie zeigen ihre über das Jahr gewachsenen Fortschritte. Im Anschluss daran nehmen die Nüdlinger Musikanten ihr Publikum mit auf eine Reise von der Fränkischen Saale an die schöne blaue Donau. Auf dem Programm stehen weitestgehend Stücke von Johann Strauss . Mit berühmten Titeln wie "An der schönen blauen Donau", "Leichte Kavallerie" und "Im weißen Rössl" werden die Zuhörer direkt in diese Zeit entführt.Bei schönem Wetter findet das Konzert auf dem Pausenhof der Schlossberg-Volksschule statt, bei schlechtem Wetter in der Schulturnhalle. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei; über Spenden freuen sich die jungen Musikanten.