Ehrungen beim Schützenverein Almrausch

Auf der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Almrausch Neuwirtshaus wurden viele Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt.

Die Almrauschschützen waren im letzten Jahr sehr aktiv. Neben den Traditionsveranstaltungen wie Strohschießen, Königsschießen, das Feldbogenturnier am Jungen Haag, wurden auch zahlreiche Feste besucht. Hier ist besondere die Gaukönigsproklamation in Wermerichshausen zu erwähnen, hier wurde Laura Swiercz Gaujugendkönigin. Beim Bezirksjugendkönigsschießen in Iphofen sicherte sich Laura Swiercz auch den Titel der Bezirksjugendkönigin.

In den Berichten von Sportleiter Hubert Winter, Jugendleiterin Heike Kohlhepp und Sportleiter Bogen Wolfgang Hahn spiegelte sich das aktive Vereinsleben wieder. Bei den Meisterschaften konnten wieder zahlreiche vordere Plätze erreicht werden.

Schatzmeister Roland Brönner verlas den Kassenbericht. Ihm wurde von den Kassenprüfern Jürgen Pfrang und Horst Kohlhepp eine einwandfreie Buchhaltung bescheinigt.

Für 40 Jahre aktives Schießen wurden Ehrenschützenmeisterin Gerda Busch und Ehrenmitglied Franziska Gerlach mit dem Protektorabzeichen des Deutschen Schützenbundes (DSB) in Silber geehrt. Wolfgang Fuß wurde für 30 Jahre aktives schießen mit der Sebastianus Nadel und Anja Wirth für 25 Jahre mit der Ehrennadel des Präsidenten in Gold ausgezeichnet.

Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit.

Für 60 Jahre wurden Manfred Heim und Reinhold Martin geehrt, beide wurden auf Grund ihrer langen Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auf 55 Jahre Mitgliedschaft konnten Manfred Betz, Gerhard Brust, Theo Busch, Klara Kraft, Reinhold Kress, Erich Kulpock, Elmar Leitschuh, Walter Müller, Erich Reidinger, Sieglinde Reidinger, Joachim Schmitt, Wolfgang Scholz, Maria Schweinitzer und Gottfried Vogler zurückblicken. Für 50 Jahre wurden Peter Schweinitzer und Waltraud Strasser und für 40 Jahre Franziska Gerlach, Ralf Kohlhepp, Paula Vogler, Stefan Wirth geehrt.

Auf eine Mitgliedschaft im Schützenverein für 25 Jahre können 2. Schützenmeisterin Heike Kohlhepp und Kristina Hoss zurückblicken.

Der 1. Schützenmeister Armin Hahn bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen im Ort. Der Zweite Bürgermeister Roland Brönner überbrachte die Grüße der Gemeinde Wartmannsroth, er bedankte sich für die sehr gute Jugendarbeit. 1. Gaujugendleiter Benedikt Müller überbrachte die Grüße des Gauschützenmeisteramtes, er gratulierte der neuen Bezirksjugendkönigin und freute sich das sie diesen Titel in Schützengau Rhön-Saale geholt hat. Des Weiteren lobte er die sehr gute Jugendarbeit im Verein.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte der Schützenverein Almrausch Neuwirtshaus auch seine Vereinsmeister für das Jahr 2019/2020. 1. Sportleiter Hubert Winter zeichnete zusammen mit dem 1. Schützenmeister Armin Hahn die erfolgreichen Schützen aus.

An den Rundenwettkämpfen 2018/2019 haben sechs Luftgewehr-, eine Luftpistole und eine Altersfreundschaftsrunden-Mannschaft sowie zwei Luftgewehr-Jugendmannschaften teil. Im Bereich Bogen nahm der Verein mit einer Erwachsenenmannschaft teil. Hier wurden drei Meistertitel eingefahren.

Vereinsmeister in der Disziplin Luftgewehr Schüler mit 357 Ringen wurde Emily Blahusch, im Bereich Luftgewehr Jugend gewann mit 361 Ringen Emma Pabst, bei den Junioren erreichte Kristina Martin mit 374 Ringen den ersten Platz.

Marco Leitschuh wurde mit 346 Ringen Vereinsmeister in der Schützenklasse. Bei den Damen setzte sich mit 383 Ringen Lena Müller durch. In der Altersklasse siegte bei den Damen Gerda Busch mit 366 Ringen, bei den Herren war mit 364 Ringen Jürgen Pfrang der Erfolgreichste.

Den Sieg in der Luftpistole Schützenklasse errang mit 346 Ringen Stefan Dollinger, in der Altersklasse errang diesen mit 348 Ringen Stefan Wirth.

Im Bereich Bogen wurde Elias Müller mit 253 Ringen Vereinsmeister bei den Schülern, im Bereich Jugend Jonas Heim mit 124 Ringen. In der Schützenklasse Bogen siegte Sabrina Hahn mit 202 Ringen und in der Altersklasse Wolfgang Hahn mit 280 Ringen.

Auch bei den Gaumeisterschaften 2019 wurden von den Almrausch Schützen sehr gute Ergebnisse geschossen und vordere Plätze belegt.

Bei den Bezirksmeisterschaften 2019 belegte Emily Blahusch in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung weiblich den 3. Platz, Philipp Metz belegt in der gleichen Disziplin Luftgewehr 3-Stellung männlich den 1.Platz und Luftgewehr Schüler männlich den 3.Platz. Emma Pabst wurde Bezirksmeisterin in der Disziplin 3-Stellung weiblich.

Mit dem KK-liegend Juniorinnen I belegte Lena Müller den 2.Platz. Erfreulich war wieder, dass sich in diesem Jahr zehn Schützen mit dem Luftgewehr, Kleinkaliber oder mit dem Bogen zu den Bayerischen Meisterschaften qualifiziert hatten, einige sogar für die Deutsche Meisterschaften.

Gerda Busch belegte bei den Gau - und Bezirksmeisterschaften Seniorinnen mit dem Luftgewehr und dem KK im Einzel und auch mit der Mannschaft vordere Platzierungen. Die Bogenschützen des Schützenvereins Almrausch Neuwirtshaus belegten gute Platzierungen.

Bei der Gaumeisterschaft Halle erreichte Elias Müller mit dem Recurve-Bogen den 3. Platz, bei den Bezirksmeisterschaften den 2.Platz und nahm hier auch auf Bayerischen- und Deutschen Meisterschaften teil. Auch bei der Gau- und Bezirksmeisterschaft Feld und FITA im Freien wurden von Elias Müller, Hubert Winter und Wolfgang Hahn gute Platzierungen erreicht.