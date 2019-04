Ehrungen beim Bad Brückenauer Frauenbund

Mit Blumen und einer Ehrennadel dankte das Vorstandsteam um Patricia Dernbach und Sonja Spahn Irmgard Mnich und Hildegunde Wiesner, die sich beide in den Verein auch ehrenamtlich eingebracht haben, für jeweils 50 Jahre. Blumen und ein Präsent erhielten Barbara Miller und Gerda Martin für jeweils 35 Jahre, Hildegard Schöbel-Bossinger für 25 Jahre und Elisabeth Teichlein, Else Neuss und Margarita Blum für jeweils 15 Jahre.

Im Jahresrückblick ging es unter anderem um eine Maiandacht in der Marienkirche im Staatsbad mit Maibowle. Im Ferienprogramm wurde mit Kindern gekocht und in der Faschingszeit ein Spielnachmittag für Familien angeboten. Im Anschluss an den Kassenbericht der Schatzmeisterin Martina Fuchs erfolgte die Entlastung des Vorstands.