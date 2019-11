Ehrung und Abschied: Josef Schröttle gibt Leitung ab

Ihre Seniorennachmittage, die monatlich, außer im Sommer, stattfanden, waren immer reich an unterschiedlichen Impulsen. Der ehemalige Schulleiter der Sandberger Schule hielt Vorträge, zeigte Bilder von seinen vielen Reisen, regte zu Gedächtnisübungen an. Es wurde miteinander gesungen und gespielt. Seine Frau Monika stand ihm stets zur Seite, sie war zudem für den liebevollen und kreativen Schmuck der Tische zuständig.

Im Rahmen des Seniorennachmittags für alle Ortsteile der Walddörfer wurde das Ehepaar Schröttle offiziell verabschiedet. Pfarrer Reinhold Kargl überreichte ein Dankurkunde des Würzburger Bischofs. Pfarrer Kargl nutzte die Verabschiedung, dem Ehepaar Schröttle auch persönlich für den großen persönlichen Einsatz und die Mitsorge um die Senioren zu danken. "Sie haben den Lebensabend der Senioren mitgestaltet." Josef Schröttle ist zudem seit neun Jahren im Vorstand des katholischen Dekanats-Seniorenforums der Diözese Würzburg, zuletzt als stellvertretender Dekanatsvorsitzender.

Dankesworte

Dankesworte richtete Christina Leiber an das Ehepaar Schröttle für die tatkräftige Unterstützung der Seniorenarbeit in den Walddörfern in all den Jahren. "Es gilt, ganz herzlich Danke zu sagen".

Der Seniorennachmittag fand in der Sandberger Pfarrscheune statt und war für Sabine Nasner, die neue Fachkraft für die Walddörfer Senioren der Gemeinde Sandberg, eine gute Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. Etwa 60 Senioren aus den Walddörfern waren anwesend. Es gab ein unterhaltsames Programm und auch eine Verlosung. Fünf Personen gewannen eine Fahrt mit Bürgermeisterin Sonja Reubelt mit dem Kreuzbergbus, nach Bischofsheim, plus Kaffee und Kuchen vor Ort. Die Freude über diesen netten Gewinn war groß, und für die Bürgermeisterin ist es eine gute Gelegenheit, den Kreuzbergbus bei den Senioren bekannt zu machen. Ein informativer, einstündiger Vortrag zum Thema "Im Alter sicher Leben - Klug gegen Betrug" von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle fand großen Anklang. Der Seniorennachmittag klang mit Livemusik und gemeinsamen Gesang, der allen viel Freude bereitete, aus.