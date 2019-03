Ehrung für 50 Jahre Treue

Zur Ortshauptversammlung mit Wahl des Vorstands lud der CSU Ortsverband Reiterswiesen-Arnshausen seine Mitglieder in die Reiterswiesener Heimatstube. Zwei Dinge standen ganz oben auf der Liste der Vorsitzenden Dr. Gudrun Heil-Franke: Zum einen die Überreichung der Ehrenurkunde und der goldenen Anstecknadel mit fünf Sternen für 50-jährige Parteimitgliedschaft in der CSU an Siegfried Kiesel. Dies sei fantastisch und ungewöhnlich, aber Herr Kiesel sei auch mehr als engagiert und immer sachlich und fachlich fair gewesen, als er noch Schatzmeister des Ortsverbandes war, so die Vorsitzende. "Gäbe es mehr solche Leute, ginge es auch mit der Demokratie aufwärts", war sie sich sicher und stellte abschließend fest, dass der ehemalige Leiter des Würzburger Güterbahnhofes bei weiteren Vereinen in Reiterswiesen als "Finanzminister" gefragt war.

Bevor aber zur Neuwahl aufgerufen wurde, gab sie einen kurzen Arbeitsbericht mit Stand der Arbeiten Reiterswiesen und Arnshausen. So liefen laut ihrer Aussage bereits die Vorarbeiten zur Erneuerung der Burgstraße in Reiterswiesen. Das Gemeindeentwicklungskonzept sieht für Arnshausen eine umfassende Dorferneuerung vor und Reiterswiesen, wo geplant ist, die "Krone" für 500 000 Euro zu einem Bürgerhaus umzubauen, könne mit einem Zuschuss von 50 Prozent rechnen. Diskutiert wurde auch der schon jahrelang geplante Neubau der B286, der den Stadtteil Arnshausen vom Durchfahrtsverkehr entlasten soll.

Zudem erklärte Gudrun Heil-Franke, dass augenblicklich die Suche nach einem geeigneten OB-Kandidaten läuft, eine Entscheidung wird aber erst bei der heuer anstehenden Stadtversammlung unter Beteiligung aller CSU-Ortsverbände fallen. Wenig bis kaum Veränderung gab es bei den Wahlen zur Vorstandschaft des CSU-Ortsverbandes Reiterswiesen-Arnshausen. Dr. Gudrun Heil-Franke wurde von den anwesenden 14 stimmberechtigten Parteimitgliedern wieder einstimmig zur Vorsitzenden gewählt - es ist damit ihre 3. Amtsperiode. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden die drei stellvertretenden Ortsvorsitzenden Martina Greubel, Thomas Schlembach und Johannes Piekarski und auch Dorothea Deeg wird weiterhin als Schatzmeisterin und Bernhard Vormwald-Kaeppele als Schriftführer für den Ortsverband tätig sein.