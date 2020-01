Ebenhausen: Tänze, Typen und Totalitäten

"Ebenhausen ist geschockt, der FCSH macht Barock!" so lautet das Faschingsmotto des Faschingsclubs Selbsthilfe Ebenhausen, vortrefflich umgesetzt im festlichen Bühnenbild mit drapiertem Vorhang, barocken Spiegeln und Kronleuchter. Neben den Besuchern aus nah und fern verstärkten drei Gastgesellschaften das Publikum. Sie zauberten durch ihre vielköpfigen Abordnungen mit Präsidenten, Prinzessin und sehenswerten Tanzgarden eine tolle Stimmung in den Saal. Das hauptsächlich tänzerisch geprägte Programm verfolgten Gäste aus Bad Brückenau, Gauaschach und Hammelburg.

Mit einer ungewöhnlichen Begrüßung führte sich die neue Sitzungspräsidentin Michelle Besler in ihr Amt ein: Zusammen mit ihrem "Mundschenk" Jennifer Reith begrüßte sie das Publikum life gesungen mit "Halli hallo, hallo halli!" aus einem Stimmungslied von Andreas Gabalier. Zusammen mit dem Elferrat und der Vizepräsidentin Silvia Reith betrat das neue Prinzenpaar Carina I. und Matthias I., (Carina Kirchner und Matthias Besler), die Bühne, um Hof zu halten. Das als "die heißeste Mutti aus Ebenhausen" und "der coolste Typ auf dem Dancefloor" beschriebene Prinzenpaar eröffnete das Programm mit der Ankündigung "5 x 11 Jahre feiern wir in diesem Jahr, da lassen wir es krachen, das ist doch klar!".

Der Vortag des Hambacher Till, alias Peter Halbig, ließ nichts aus, was im letzten Jahr in der Politik geschehen war. So sang er zur Melodie von Biene Maja ein Lied auf ein unbekanntes Land mit einem Volldepp namens Donald. Thematisch genau aufeinander abgestimmt waren die Purzel- und Kindergarde des FCSH, die es als Mais und Popcorn wirklich krachen ließen. Es ist bewundernswert, was die Trainerinnen Miriam Faulstich, Janina Heuss und Jule Niedergesäß mit den Kindern auf die Beine gestellt hatten. Nach den Ehrungen des FCSH sowie der Föderation Europäischer Narren FEN durch deren Vizepräsidenten Jürgen Seit und Jugendpräsidentin Annalena Seit ging mit Fabian Wahler ein echter Ebenhäuser an den Start. Seine Bütt beschäftigte sich mit dem Klima: Dem Publikum gab er seinen persönlichen 5-Punkte-Plan für mehr Klimaschutz mit auf den Weg, der unter anderem klimafreundlichere Frisuren, sprich Glatzen, befürwortet.

Danach kam weiterer tänzerischer Nachwuchs auf die Bühne, alle trainiert von Bettina Bohlien. Die Jugendgarde zeigte, was sie seit ihrer Gründung im letzten Jahr gelernt hat und das Tanzpaar Nina Greubel und Jonas Eck versetzten mit ihrer Akrobatik und vielen Hebefiguren die Zuschauer in Begeisterung. Die Gauaschacher Showtanzgruppe, entwickelte sich "Vom Wischmopp zum Dancefloor" und "sitchten" als Putzfrauen verkleidet dann schnell die mitgebrachte Waschmaschine auf das Waschprogramm "Party" um. Noch eins drauf setzte das Tanzmariechen des FCSH, Leonie Bohlien, die als Mogli aus dem Dschungelbuch biegsam und akrobatisch wie die Schlange Kaa das Publikum begeisterte. Traditioneller zeigte sich die von Carina Kirchner und Alisa Katzenberger trainierte Prinzengarde, die einen Gardetanz präsentierte.

Barock oder paar Röck

Nach der Pause zogen - frisch umgezogen - nicht nur Prinzenpaar und Elferrat standesgemäß in prunkvollen Barockkostümen ein, auch der Spielmannszug hatte sich dem Thema angepasst, wobei manche das Thema "Barock" in "paar Röck" abgewandelt hatten und im Schottenrock auftraten.

Otmar Schraut aus Binsfeld erzählte als "Bertram, der Pechvogel" von seinen Problemen mit der Welt. Mit "Herzbeben" zog die Hammelburger Prinzengarde auf die Bühne bevor die Sulzthaler Hexen Walpurgisnacht feierten. Als streitsüchtiges Ehepaar Hermann und Mathilde erzählten Klaus Bollwein und Birgit Schreiber von ihrem Neujahrsvorsatz: "Weniger streiten und mehr glücklich sein." Abgeschlossen wurde das äußerst unterhaltsame fünfstündige Programm von zwei weiteren Tänzen der Showtanzgruppe aus Poppenlauer und dem Schautanz der Bad Brückenauer. Leider fiel der Auftritt der FCSH-Showtanzgruppe wegen der Verletzung einer Akteurin aus. Dass nicht auf das Dorfgeschehen eingegangen werden konnte, ist ein kleiner Wermutstropfen, denn der FCSH kann momentan keine eigenen Büttenredner stellen.

Ehrungen

FCSH_Jahresorden Alexander Fenske, Andreas Neeb

FEN-Ehrungen

Narr von Europa Jugend Silber: Lukas Schlereth, Sophie Schubert und Lena Wilm

in Gold: Nina Greubel

Narr von Europa in Bronze: Michelle Besler, Philipp Brust und Janina Heuss

in Silber: Sandra Greubel, Melissa Markert, Jennifer Reith

Lachender Löwe von Bayern: Sascha Greubel