Ebenhausen: Abba-Girls und Männerschnupfen

In ferne Welten und exotische Länder versetzt wurden die Besucher der Showtanznacht der Tanzgruppe "Just Dance" des TSV Ebenhausen. Die inzwischen vierte Auflage der Veranstaltung, bei der es in diesem Jahr 17 Auftritte zu sehen gab, lief inzwischen ganz routiniert über die Bühne. Keine Büttenreden - der Fasching war ja schließlich vorbei - nur Tanzvorführungen ohne Stress und ohne Wettbewerb gab es zu sehen. Die einzigen verbalen Showeinlagen kamen von den beiden Moderatorinnen Anika Brand und Melanie Schulz, die temperamentvoll und witzig durch den Abend führten und dabei immer wieder Anekdoten aus ihrem von kleinen Kindern geprägten Familienleben zum Besten gaben.

Überhaupt ist die Familienplanung in der zehnköpfigen Showtanzgruppe des Ebenhäuser Turn- und Sportvereins gerade ein großes Thema: In der vergangenen Saison stand Moderatorin Anika Brand, die zusammen mit Eva Kraus die Truppe leitet, selbst schwanger auf der Bühne. In dieser Saison waren es sogar zwei Damen, die sich in guter Hoffnung befinden. Die schwangere Sophia Weck entschloss sich während der Probenphase, nicht mitzutanzen, aber sie war oft dabei und unterstützte die Gruppe zum Beispiel auch beim Ebenhäuser Faschingsumzug.

Julia Keller ist die zweite Tänzerin, die ein Kind erwartet und ihr Babybauch ist inzwischen nicht mehr zu übersehen. Trotzdem tanzte sie auf der Bühne mit. "Dass ich keine Hebefiguren mache, versteht sich von selbst und auch sonst halte ich mich etwas zurück", erklärte die 27-Jährige lachend. "Natürlich habe ich vorher ärztlichen Rat eingeholt, aber da ich keine Probleme in der Schwangerschaft habe, gab es grünes Licht." Auch die Schneiderin hat mitgedacht und ihr Kostüm erst ganz kurz vor Fasching fertiggestellt, sodass beim letzten Auftritt der Saison der wachsende Babybauch noch hineinpasste.

Die Tanzgruppe "Just Dance" bestreitet diese Showtanzabende komplett in Eigenregie, nur unterstützt von Familie und Freunden. Während der Show flitzten die Tänzerinnen als Bedienungen durch die Halle und auch die beiden werdenden Mamis waren hinter den Kulissen als Helfer tätig. Sicherlich ist ein Baby nicht unbedingt ein Grund dafür, mit dem Tanzen aufzuhören, trotzdem wäre die Truppe sehr froh, zur Verstärkung noch ein paar tanzbegeisterte Mädels oder Jungs zu finden.

Wie viele Tanzbegeisterte es gibt, war im Laufe des Abends gut zu sehen. Es wurde alles aufgeboten, angefangen beim Tanz-Nachwuchs des Faschingsclubs Selbsthilfe Ebenhausen, die mit Purzel- und Kindergarde, Tanzmariechen und Tanzpaar die Show bereicherten. Dass neben den jüngeren durchaus auch reifere Semester Spaß an der Sache haben, zeigte zum Beispiel das Männerballett aus Poppenhausen, das sich seit Jahren immer wieder neu erfindet und sich mit "It's Showtime" präsentierte. Ebenfalls aus Poppenhausen kam die große Garde der Werntalfunken, die mit einem Vortrag zum Thema "Disney" zum ersten Mal in Ebenhausen dabei war. Aus der Nachbargemeinde Eltingshausen, ebenfalls als Neulinge, kamen die frisch gegründeten "Abba Girls" mit hinreißenden Melodien aus dem Film "Mamma Mia".

Außerdem waren Garden und Showtanzgruppen - darunter zwei weitere Männergruppen - aus Oberlauringen, Münnerstadt, Gössenheim, Waltershausen, Schwebenried, Üchtelhausen, Sulzfeld und Poppenroth gekommen und nahmen die Zuschauer mit auf eine farbenprächtige Weltreise. Es ging auf Entdeckungsreise durch den Dschungel, zu den Gladiatoren ins alte Rom, nach Mexiko, nach Transsilvanien zu den Vampiren, in die Karibik zu den Piraten und schließlich bis ins Weltall. Auch Zirkus, Olympische Spiele, Spielzeug und die 90er Jahre waren Themen, zu denen die Gruppen tolle Kostüme und mitreißende Lieder mitgebracht hatten. Als gegen Ende der Show niemand mehr bedient werden musste, tauschten die Gastgeberinnen von "Just Dance" ihre Bedienungsoutfits gegen die Bühnenkostüme und gaben zum Besten, was sie vom "Männerschnupfen" halten.