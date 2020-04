Dürre macht große Sorgen

Die Bewirtschaftung des Bad Bockleter Gemeindewaldes wird zum Jahresende mit einem Verlust von 15 000 Euro abschließen. Dies mussten die Gemeinderäte am Dienstag in ihrer letzten Sitzung vor Ende der Wahlperiode zur Kenntnis nehmen. Denn den kalkulierten Ausgaben von 100 500 Euro werden nur Einnahmen in Höhe von 85 000 Euro gegenüberstehen, hatte Forstamtmann Michael Sautter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in seinem schriftlichen Bericht an die Gemeindeverwaltung vorab mitgeteilt. Gründe sind sowohl die schon seit Jahren anhaltende Dürre als auch in deren Folge die stark gesunkenen Verkaufspreise am Holzmarkt.

Preisverfall zu verzeichnen

"Das abgelaufene Jahr 2019 mit dem trockenen Sommer hat dem Wald viel abverlangt", ging Sautter in seinem Brief rückblickend auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr ein. Die europaweit hohen Schadholzmengen bei Fichten aufgrund von Trockenheit, Sturm und Borkenkäferbefall hatten auch im Vorjahr für weiteren Preisverfall bei Nadelhölzern gesorgt. Um nun nicht zum Niedrigpreis verkaufen zu müssen, hatte man im Bockleter Gemeindewald die in dem auf 20 Jahre festgelegten und bis 2031 gültigen Forstbetriebsplan geplante Einschlagmenge von jährlich 2000 Festmetern auf nur 1000 halbiert und dabei den Schwerpunkt auf Laubholz in den Ortsteilen Großenbrach, Bad Bocklet und Aschach gelegt. Vor allem gute Erlöse bei Eiche, aber auch verzögerte Holzabrechnungen aus 2018 sowie Einnahmen aus staatlicher Förderung für Waldbaumaßnahmen ergaben im Vorjahr noch Einnahmen in Höhe von 135 000 Euro. Da sich die Ausgaben auf 85 000 Euro summierten, schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Überschuss von knapp 50 000 Euro ab.

Mit negativem Ergebnis rechnet Forstamtmann Sautter allerdings im Jahresbetriebsplan 2020. Wieder wird aus unveränderten Gründen die im Forstbetriebsplan eigentlich vorgesehene Menge des Holzeinschlags halbiert. Diesmal wird dies überwiegend in mittelalten Laubholz-Kiefern-Mischbeständen im Röther Schlag (Roth), in der Mühlleite (Großenbrach) und im Laubmoss wie Bauersberg (Aschach) vorgenommen. Wegen der dünneren Stämme ist allerdings auch mit geringeren Erlösen am Markt zu rechnen.

Als weiteren Tätigkeitsschwerpunkt im laufenden Jahr nannte Sautter die Pflege junger Baumbestände, wobei es sich vorrangig um Eichen handelt, sowie den Abbau alter Wildschutzzäune. Während sich die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 50 000 Euro auf heuer nur noch 85 000 Euro einschließlich der staatlichen Förderung (15 000 Euro) verringern werden, erwartet das AELF eine Ausgabensteigerung um mehr als 15 000 Euro auf nun 100 500 Euro, wovon allein 60 000 Euro auf Unternehmerleistungen und Forstverwaltung entfallen, weitere 15 000 Euro auf verrechnete Personalkosten der Gemeinde. Pflanzungen und Wegeinstandsetzungen sind mit jeweils 10 000 Euro veranschlagt.

Abschließend teilte das AELF mit, dass es für den Brennholzverkauf wegen der aktuellen Corona-Situation in diesem Jahr keine Versteigerung geben kann, sondern ausschließlich direkt verkauft wird.

Holzpreise

Hierzu wurden dem Gemeinderat die folgenden Preise vorgeschlagen und am Dienstag auch vom Gremium genehmigt: Buche und Eiche wird als Polterholz an ortsansässige Bürger für 52 Euro pro Festmeter verkauft, an ortsfremde Käufer für 55 Euro.Bei Fichte und Kiefer gilt für alle der Einheitspreis von 22 Euro pro Festmeter. Bei Losholz wurde für Buche und Eiche der Raummeter-Preis auf 15 Euro, bei Fichte und Kiefer auf zehn Euro festgelegt.