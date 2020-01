Dringend gesucht: Wahlhelfer im Landkreis Bad Kissingen

Eine Kommunalwahl stellt alle Gemeinden und Städte vor eine große Herausforderung, viele Dinge müssen geplant und organisiert werden. Die Wahlhelfer spielen dabei eine große Rolle. In allen Kommunen werden jetzt Menschen gesucht, die am Sonntag, 15. März 2020, mithelfen.Ohne sie geht gar nichts: Wahlhelfer organisieren, überwachen und ermöglichen demokratische Wahlen.

Auch zur Stichwahl

Doch es bleibt vermutlich nicht nur beim 15. März: In einigen Städten und Gemeinden ist mit einer Stichwahl zu rechnen, die am 29. März stattfinden wird. Die Wahlberechtigten können dann auch an diesem Sonntag wieder von 8 bis 18 Uhr in den jeweiligen Wahlbüros ihre Stimmen abgeben.

Für eine Stadt der Größe von Münnerstadt bedeutet das beispielsweise, dass jetzt 150 Freiwillige gesucht werden, die bereit sind, die Funktion eines Wahlhelfers zu übernehmen.

Die Wahlhelfer werden in Münnerstadt in einem der 15 Urnen-, beziehungsweise sieben Briefwahllokalen eingesetzt, wobei nach Möglichkeit stets die Wünsche der Wahlhelfer berücksichtigt werden.

Problem: Viele Helfer sind Kandidaten

Nicht nur in Münnerstadt, sondern auch in allen anderen Gemeinden des Landkreises dürfte das zum Problem werden: Nachdem einige der bisherigen Wahlhelfer aufgrund ihrer Kandidatur diesmal nicht als Wahlhelfer zur Verfügung stehen und da die Anzahl der Briefwahllokale nochmals erhöht wurde, werden im Frühjahr auch viele neue Wahlhelfer benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Münnerstadt.

Wahlhelfer kann jeder werden, der am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit bzw. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der EU besitzt und am Wahltag seit mindestens 2 Monaten seinen Hauptwohnsitz in der jeweiligen Stadt hat.

Infos in der Verwaltung

Wer Interesse hat, sich an der Kommunalwahl 2020 als Wahlhelfer zu beteiligen oder wer noch weitere Informationen erhalten möchte, wird gebeten, sich baldmöglichst bei den Stadtverwaltungen oder Gemeinden zu melden.

Übrigens: Wahlhelfer ist ein verpflichtendes Ehrenamt. Melden sich vor der Wahl nicht genügend Freiwillige, könnten die Ämter theoretisch jeden dazu verpflichten, vorausgesetzt, er ist wahlberechtigt. Dieses Wahlehrenamt kann nur aus bestimmten Gründen abgelehnt werden. Dazu gehören zum Beispiel dringende berufliche Gründe, Krankheit oder körperliche Beeinträchtigung.

Bei bundesweiten Wahlen werden rund 650 000 Wahlhelfer benötigt, sagt das Bundesinnenministerium. Die Männer und Frauen überprüfen die Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses, geben Stimmzettel aus und vermerken die Wahlteilnahme im Verzeichnis. Zum Schluss, Punkt 18 Uhr, werden von ihnen die Stimmzettel ausgezählt.

Wahlhelfer bekommen einen kleinen Obulus, das "Erfrischungsgeld". Bei der Bundestagswahl 2017 waren das 25 Euro als Aufwandsentschädigung. Die Wahlvorsteher eines Wahllokals bekommen 35 Euro, da sie besonders viel Arbeitslast und Verantwortung tragen, heißt es auf der Homepage des Bundesinnenministeriums. Und: Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erhalten für ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Wahlhelfer "in der Regel" einen Tag Dienst- oder Arbeitsbefreiung.