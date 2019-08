Drei Sterne für den Löwen

Der Landgasthof "Zum Löwen" in Unterweißenbrunn wurde als erster Betrieb in der bayerischen Rhön drei Gastrosternen des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes ausgezeichnet. Überreicht wurde die Auszeichnung durch den Bezirksvorsitzenden Heinz Stempfle und den Kreisvorsitzenden Karl-Wilhelm Wehner an Matthias und Nicole Klug sowie die Kinder Leonie und Melissa.

Stempfle würdigte die Investitionen, die das Ehepaar Klug tätigte, um ihren Betrieb zukunftssicher aufzustellen. Dem Branchenverband seien sie erst seit kurzem beigetreten, doch diese Entscheidung habe sich gelohnt, haben sie doch die Kriterien für die Qualitätsstufe G3 spielend erreicht. Die G-Klassifizierung sei die "kleine Schwester" der Deutschen Hotelklassifizierung. Deren Kriterien sei auf Pensionen, Gästehäuser und Gasthöfe und deren Gäste zugeschnitten.

Diese spezielle Gasthof-Klassifizierung stelle einen wichtigen Marktvorteil im immer härter werdenden Wettbewerb um Gäste dar. Ganz gleich ob Familien mit Kindern, Wanderer, Biker oder Senioren, die Gäste orientieren sich an Klassifizierungen, die doch eine verlässliche Aussage über Art und Ausstattung der Unterkunft geben und zu einer objektiven Vergleichbarkeit zwischen der Vielzahl der Angebote beitragen. Gerade im Falle ländlicher Gasthöfe sei diese Klassifizierung mit schnellen Internet-Vergleichsmöglichkeiten eine nicht zu unterschätzende, vielleicht sogar die wichtigste Orientierungshilfe für jede Buchung. Professionelle Gastgeber, wie Familie Klug, geben mit dieser Klassifizierung potenziellen Kunden ein objektives Qualitätsversprechen.

Ausschlaggebend für die Klassifizierung mit drei Sternen, sei die Eröffnung des zusätzlichen Gästehauses im vorigen Jahr gewesen und auch der Umbau der barrierefreien und rollstuhlgerechten Wirtsscheune im Frühjahr. Barrierfreiheit sei nicht nur sinnvoll sondern gerade bei historischen Gasthöfen ein seltener und deshalb ein besonderer Wettbewerbsvorteil. Selbstverständlich sei der Neubau rollstuhlgerecht mit seinen Zimmern und Bädern ausgestattet. Darüber hinaus bietet Familie Klug umfassenden Service vom kostenfreien W-Lan über E-Bike-Verleih, einer abschließbaren Garage, Elektro-Ladestation, Werkstatt für kleinere Reparaturen, Waschplatz für Zweiräder und einem Waschraum mit Waschmaschine bis hin zu einer separaten Dusche für Wanderer und Sportler. "Sie haben wirklich an alles gedacht, was ein echter Rhön-Urlauber brauchen kann." Nicht zuletzt trage auch die gute Küche des Hauses mit frischen Zutaten aus der Rhön und dem Fleisch eigener Schafe und Ziegen zum Erfolg des Landgasthofes bei.