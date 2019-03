Drei Männer übernehmen Verantwortung

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung beim Musikverein Haard stand die Wahl des Vorstands. Die Neuwahl unter Leitung von dritten Bürgermeister Stephan Schmitt brachte folgendes Ergebnis: Julian Arnold, Martin Staab und Dominik Nöth teilen sich als gleichberechtigte Vorsitzende die Organisation. Beisitzerin ist Christina Virnekäs, Kassenverwalter ist Heiko Krakofsky, Schriftführer Peter Bötsch. Kassenprüfer sind Gerhard Röder und Franz Sauer. Franz Nöth wurde für 50 Jahre als aktiver Musiker von der Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) Birgit Döhler mit der goldenen Ehrennadel des NBMB ausgezeichnet.

Michael Schmitt, der bisherige Vorsitzende, berichtete von zahlreichen Auftritten der drei Musikgruppen, der original Blasmusik, der Bigband mit modernem Repertoire und der Seniorenkapelle "Ü-60". "Die Nachfrage nach musikalischen Auftritten war groß und konnte nicht immer befriedigt werden", sagt Michael Schmitt. Ein Vereinsausflug wurde organisiert und an allen örtlichen Veranstaltungen teilgenommen.

Julian Arnold gab bekannt, dass der Musikverein aus 146 Mitglieder bestehe, berichtete von sieben Vorstandssitzungen, vom zweitägigen Vereinsfest "Musik & More, sowie von der Beteiligung am Christbaumverkauf und dem Ferienprogramm. Er dankte der Gemeinde für die Unterstützung und den örtlichen Vereinen für die harmonische Zusammenarbeit. Kassenverwalter Thomas Beck erläuterte den Kassenbericht und Franz Sauer bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Janusch Duda, der als Musikprofi den Musikverein vor acht Monaten als Dirigent übernahm, lobte das Engagement der Musiker, die sich bei Auftritten bestens präsentieren. "Ich lege wert auf Qualität und will das Repertoire erweitern", sagt Duda. Stephan Schmitt stellte fest, dass die Liebe zur Blasmusik den Verein auszeichne der ein anerkannter Träger des kulturellen Lebens in der Gemeinde sei und dankte für die musikalische Unterhaltung beim Seniorentag in Nüdlingen.

Christina Virnekäs wies auf die bereits feststehenden Termine hin, die Gestaltung des Ostergottesdienstes am 21. April, die Maibaum-Aufstellung am 30. April, die Fronleichnams-Prozession und Teilnahme beim Rakoczyfest in Bad Kissingen. Das zweitägige Musikfest "Musik & More" ist am 8./9. September geplant. Für die Feuerwehr dankte Johannes Heim dem Musikverein für die gute Zusammenarbeit und lud die Kapelle zur musikalischen Gestaltung beim 150-jährigen Feuerwehrjubiläum, am 25. Mai auf dem Dorfplatz ein.