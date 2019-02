Drei gleichberechtigte Vorsitzende beim Musik- und Heimatverein Katzenbach

Eine Altlast aus der Generalversammlung 2018 musste in der aktuellen Versammlung des Musik- und Heimatvereins Katzenbach abgearbeitet werden: Wie der 1. Vorsitzende Jürgen Metz berichtete, seien die damals durchgeführten Neuwahlen vom Registergericht Schweinfurt nicht anerkannt worden, da die ebenfalls im Januar 2018 durchgeführte Satzungsänderung bezüglich der Zusammensetzung des Vorstandes noch nicht im Vereinsregister eingetragen gewesen sei. Die Wahl musste nun in der Generalversammlung 2019 erneut durchgeführt werden.

Metz erläuterte die neue Zusammensetzung des Vorstandes, künftig sollen drei gleichberechtigte Vorsitzende den Verein führen; der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden entfällt. Die drei Vorsitzenden sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis:

drei gleichberechtigte Vorsitzende: Jürgen Metz, Julia Metz und Kathrin Kirchner; Hauptkassier: Reiner Metz; Schriftführer: Susanna Metz; drei Beisitzer: Christoph Emmert, Fabian Halbig und Annika Ludewig.

Vorsitzender Metz berichtete, dass das Amtsgericht zunächst auch die Satzungsänderung aus der Generalversammlung 2018 nicht anerkennen wollte. Als Begründung sei ein vom Amtsgericht festgestellter Ladungsmangel festgestellt worden. Zudem hätte jedem Mitglied die Neufassung der Vereinssatzung zur Verfügung gestellt werden sollen. Jürgen Metz monierte beim Amtsgericht, dass die Ladung ordnungsgemäß gewesen sei und zudem sehr strenge und eher überzogene Anforderungen an einen Verein gestellt würden. Nach langwierigen Verhandlungen sei dann die Satzungsänderung doch ins Vereinsregister eingetragen worden.

Party nach dem Faschingszug am 3. März

Der Vorsitzende berichtete von den Auftritten der Kapelle des Musik- und Heimatvereines. Neben mehreren Ständchen und kirchlichen Auftritten wurde 2018 die Neueröffnung der Bäckerei Schmitt in Reiterswiesen musikalisch umrahmt. Zudem nahm die Kapelle im Jahr 2018 bei sehr heißem Wetter am Kreismusikfest in Obereschenbach teil. Ein fester Termin im Kalender der Katzenbacher Musiker ist der Auftritt bei der Kirmes im Detter Mitte September. Dort wird seit Jahren der Sonntag musikalisch gestaltet - vom Abholen der Kirmes über den Tanz am Baum bis hin zum Aufspielen im Festzelt. Weiterhin gehört auch das alljährliche Adventsspielen unter der Federführung der Bläserjugend an der Kirche zu den festen Terminen. Metz wies auf den Faschingszug von Lauter nach Katzenbach am Sonntag, 3. März, hin. Hier übernimmt die Vereinsgemeinschaft in Katzenbach die Party nach dem Zug.

Nachwuchs spielt wichtige Rolle

Im Januar 2019 betrug der Mitgliederstand 178 Personen. Laut Vorsitzenden Metz hat der Musik- und Heimatverein derzeit viel Nachwuchs "hinten dran", der größtenteils bereits in die "große Kapelle" eingebaut sei und eine wichtige Rolle spiele. Er nahm die Gelegenheit zum Anlass, sich bei allen Musikern und Eltern für die aufgebrachte Freizeit für Proben, Auftritte und Üben zu bedanken.

Im Jahr 2018 fand wieder das traditionelle Backofenfest statt, das der Vorsitzende insgesamt als Riesenerfolg bezeichnete. Er bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützern sowie denjenigen, die für die jeweiligen Bereiche Verantwortung übernommen haben. Dies klappe seit Jahren hervorragend, so der Vorsitzende. Er dankte auch der Theatergruppe Katzenbach für die Spende an das Vereinsheim nach den Theatertagen in Katzenbach.

Im Ausblick auf 2019 wünschte sich der Vorsitzende wieder bezahlte Auftritte für die Musikkapelle, viel Nachwuchs und ein gut funktionierendes Backofenfest, da dieses für die Finanzierung der Vereinsaktivitäten sehr wichtig sei.

Dirigent Andre Degand berichtete von einer wechselnden Proben-Beteiligung, aufgrund von Studium beziehungsweise berufsbedingter Abwesenheit unter der Woche. Die Überlegung, einmal im Monat den Probentag von Donnerstag auf Freitag zu verlegen, wurde nicht weiter verfolgt, da die Probenbeteiligung bei Versuchen auch nicht wirklich besser wurde. Das Nachwuchsorchester sei derzeit eher knapp besetzt. Er erinnerte an die verschiedenen Auftritte der Kapelle und dankte den Musikern für ihr Engagement. Für 2019 sind unter anderem. Konzerte in Bad Bocklet und Bad Brückenau geplant. Gegebenenfalls komme auch ein Konzert im Vereinsheim in Katzenbach in Betracht.

Stolz auf Holzbläsertrio

Derzeit sind 19 Kinder und Jugendliche in Ausbildung: elf Holzbläser, vier Blechbläser und fünf Schlagzeuger. Besonders stolz zeigte sich Degand auf das Holzbläsertrio Pia und Tina Schoch sowie Anna Metz, das sich beim Kammermusikwettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes den Landessieg in der Altersgruppe 1 erspielen konnte. Die drei Jungmusiker werden auch vom Markt Burkardroth demnächst geehrt werden.

Jugendleiterin Sophia Müller und Jugendkassier Julian Kirchner berichteten über die Aktivitäten der Jugendleitung. Unter anderem wurde beim Backofenfest die Kaffeebar organisiert. Auch das jährliche Adventsspielen finde unter der Federführung der Jugendleitung statt. Zudem wurden weitere außermusikalische Aktivitäten organisiert. Für 2019 sei wieder ein Ausflug geplant.

Abschließend betonte Jürgen Metz,die wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft seien die Nachwuchsarbeit und das alljährliche Backofenfest.