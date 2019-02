Drei Ebenhäuser Nachwuchsmusiker bestehen D1-Abzeichen

Auf den praktischen Teil der Prüfung wurden sie in ihrem Instrumentenunterricht von ihren Musiklehrern vorbereitet, den theoretischen Teil übernahmen Anna-Lena Benkert und Franziska Schubert.

Bestanden haben das D1-Abzeichen die Zwillinge Mariell und Chiara Augsten an der Querflöte und Hannes Federlein am Tenorhorn.

"Instrumentenschnuppern"

Wer sich für eine musikalische Ausbildung bei der Blaskapelle Ebenhausen interessiert, kann am 11. Mai, von 15 bis 17 Uhr, in den Räumen der Blaskapelle im Alten Rathaus beim "Instrumentenschnuppern" alle möglichen Musikinstrumente ausprobieren und herausfinden, was zu ihm passt.